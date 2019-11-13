Пошкодження вітрини магазину в Києві: поліція розшукує чотирьох зловмисників



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Хулігани розбили скло вітрини магазину Фото: Город Киев

Камери відеоспостереження зафіксували злочин

У Києві поліцейські розшукують зловмисників, які пошкодили вітрину взуттєвого магазину на проспекті Перемоги.

Про це повідомляє пресслужба столичної поліції.

До правоохоронців надійшло повідомлення від співробітників крамниці, що невідомі чоловіки розбили скло у приміщенні. За адресою прибула слідчо-оперативна група територіального управління поліції, яка провела огляд місця події та опитала заявника.

Працівники карного розшуку проглянули записи з камер відеоспостереження, які розташовані поруч з магазином. Правоохоронці побачили, як близько першої години ночі до будівлі підійшло четверо осіб, після чого вони побили вітрину та втекли.

Наразі оперативники проводять комплекс розшукових дій, аби встановити та затримати підозрюваних у скоєнні даного кримінального правопорушення.

Слідчим відділом Шевченківського управління поліції розпочато кримінальне провадження за ч. 2 ст. 296 (Хуліганство) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає позбавлення волі на строк до чотирьох років.

Раніше повідомлялося, що у ніч на середу, 13 листопада, на проспекті Перемоги, 19 у Києві невідомі розстріляли вітрину взуттєвого магазину Carlo Pazolini. Також перед входом в магазин фарбою на асфальті написано «Москалі».