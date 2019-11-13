Невідомі обстріляли магазин на проспекті Перемоги в Києві (фото, відео)



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Характер пошкодження вітрин вказує на кульові отвори Фото: Город Киев

Перед входом в магазин фарбою на асфальті написано «Москалі»

У ніч на середу, 13 листопада, на проспекті Перемоги, 19 у Києві невідомі розстріляли вітрину взуттєвого магазину Carlo Pazolini.

Невстановлені особи пошкодили скло вітрини. Ймовірно, за допомогою вогнепальної зброї, оскільки характер пошкоджень вказує на кульові отвори, повідомляє «Город Киев».

Також перед входом в магазин фарбою на асфальті написано «Москалі».

Подробиці події встановлюються.

Слід зазначити, що встановити зловмисників буде нескладно, оскільки на будівлі колишнього військторгу розміщено багато відеокамер спостереження.