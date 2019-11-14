Вночі Києвом прокотилася серія підпалів (фото, відео)



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Наймасштабніша пожежа сталася в Петропавлівській Борщагівці Фото: Інформатор

Невідомі підпалили три магазини мережі «Молоко від фермера»

У ніч на четвер, 14 листопада, у Києві сталася серія підпалів. Близько 3:00, з розривом в п'ять хвилин, невідомі підпалили три магазини мережі «Молоко від фермера». Один з них привів до масштабних наслідків.

У Петропавлівській Борщагівці майже повністю вигорів BoxPark. Про це повідомляє Інформатор.

Перший підпал стався близько 02:50 у Дніпровському районі столиці на вулиці Амвросія Бучми. Там троє невідомих облили гасом і підпалили магазин мережі «Молоко від фермера». Але, як виявилося, це був тільки початок.

Через кілька хвилин після цього спалахнула пожежа в молочному магазині на вулиці Олени Теліги. Там охорона компанії «Сіріус» встигла швидко припинити руйнівну силу вогню ще до приїзду пожежників.

А ось третій підпал, в Петропавлівській Борщагівці, привів до серйозних наслідків. У BoxPark з магазину компанії «Молоко від фермера» полум'я швидко перекинулося на сусідні бокси. В результаті близько 10 торгових точок і все, що знаходилося всередині, згоріло.

У трьох пожежах обійшлося без постраждалих.

Поліція розшукує паліїв в трьох районах Києва, на місце загорянь прибули слідчі.