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    Новини

    Вночі Києвом прокотилася серія підпалів (фото, відео)

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    Наймасштабніша пожежа сталася&nbsp;в Петропавлівській Борщагівці - Вночі Києвом прокотилася серія підпалів (фото, відео)
    Наймасштабніша пожежа сталася в Петропавлівській Борщагівці
    Фото: Інформатор

    Невідомі підпалили три магазини мережі «Молоко від фермера»

    У ніч на четвер, 14 листопада, у Києві сталася серія підпалів. Близько 3:00, з розривом в п'ять хвилин, невідомі підпалили три магазини мережі «Молоко від фермера». Один з них привів до масштабних наслідків.

    У Петропавлівській Борщагівці майже повністю вигорів BoxPark. Про це повідомляє Інформатор.

    Перший підпал стався близько 02:50 у Дніпровському районі столиці на вулиці Амвросія Бучми. Там троє невідомих облили гасом і підпалили магазин мережі «Молоко від фермера». Але, як виявилося, це був тільки початок.

    Через кілька хвилин після цього спалахнула пожежа в молочному магазині на вулиці Олени Теліги. Там охорона компанії «Сіріус» встигла швидко припинити руйнівну силу вогню ще до приїзду пожежників.

    А ось третій підпал, в Петропавлівській Борщагівці, привів до серйозних наслідків. У BoxPark з магазину компанії «Молоко від фермера» полум'я швидко перекинулося на сусідні бокси. В результаті близько 10 торгових точок і все, що знаходилося всередині, згоріло.

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    Вночі Києвом прокотилася серія підпалів (фото, відео)
    Вночі Києвом прокотилася серія підпалів (фото, відео)
    Вночі Києвом прокотилася серія підпалів (фото, відео)
    Вночі Києвом прокотилася серія підпалів (фото, відео)
    Вночі Києвом прокотилася серія підпалів (фото, відео)
    Вночі Києвом прокотилася серія підпалів (фото, відео)
    Вночі Києвом прокотилася серія підпалів (фото, відео)
    Вночі Києвом прокотилася серія підпалів (фото, відео)
    Вночі Києвом прокотилася серія підпалів (фото, відео)

    У трьох пожежах обійшлося без постраждалих.

    Поліція розшукує паліїв в трьох районах Києва, на місце загорянь прибули слідчі.

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