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    На Русанівський канал запустили плаваючий комбайн (фото)

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    <p>Комбайном керує один оператор</p> - На Русанівський канал запустили плаваючий комбайн (фото)

    Комбайном керує один оператор

    Фото: КП Плесо

    Плаваючий комбайн прибирає водорості і сміття

    Прибирання Русанівського каналу від сміття і водоростей здійснюється за допомогою плаваючого комбайна. Про це повідомляє комунальне підприємство «Плесо».

    «На Русанівському каналі працює плаваючий комбайн Aquamarine. Ця 10-метрова 3-тонна машина прибирає водорості та плаваюче сміття і є повністю самохідною», - йдеться в повідомленні підприємства у Facebook.

    Комбайном керує один оператор.

    Також повідомляється, що країна-виробник такої техніки – Канада.

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    На Русанівський канал запустили плаваючий комбайн (фото)
    На Русанівський канал запустили плаваючий комбайн (фото)
    На Русанівський канал запустили плаваючий комбайн (фото)

    Як повідомлялося, службові особи КП «Плесо» та ТОВ «БК «Міськбудінвест» підозрюються у зловживанні службовим становищем, розтраті та заволодінні бюджетними коштами під час будівництва берегоукріплюючих споруд та зони відпочинку вздовж Русанівської протоки у Дніпровського районі Києва за 88,06 млн грн

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