На Русанівський канал запустили плаваючий комбайн (фото)



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Комбайном керує один оператор Фото: КП Плесо

Плаваючий комбайн прибирає водорості і сміття

Прибирання Русанівського каналу від сміття і водоростей здійснюється за допомогою плаваючого комбайна. Про це повідомляє комунальне підприємство «Плесо».

«На Русанівському каналі працює плаваючий комбайн Aquamarine. Ця 10-метрова 3-тонна машина прибирає водорості та плаваюче сміття і є повністю самохідною», - йдеться в повідомленні підприємства у Facebook.

Комбайном керує один оператор.

Також повідомляється, що країна-виробник такої техніки – Канада.

Як повідомлялося, службові особи КП «Плесо» та ТОВ «БК «Міськбудінвест» підозрюються у зловживанні службовим становищем, розтраті та заволодінні бюджетними коштами під час будівництва берегоукріплюючих споруд та зони відпочинку вздовж Русанівської протоки у Дніпровського районі Києва за 88,06 млн грн