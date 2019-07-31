На Русанівський канал запустили плаваючий комбайн (фото)
Комбайном керує один оператор
Плаваючий комбайн прибирає водорості і сміття
Прибирання Русанівського каналу від сміття і водоростей здійснюється за допомогою плаваючого комбайна. Про це повідомляє комунальне підприємство «Плесо».
«На Русанівському каналі працює плаваючий комбайн Aquamarine. Ця 10-метрова 3-тонна машина прибирає водорості та плаваюче сміття і є повністю самохідною», - йдеться в повідомленні підприємства у Facebook.
Комбайном керує один оператор.
Також повідомляється, що країна-виробник такої техніки – Канада.
Як повідомлялося, службові особи КП «Плесо» та ТОВ «БК «Міськбудінвест» підозрюються у зловживанні службовим становищем, розтраті та заволодінні бюджетними коштами під час будівництва берегоукріплюючих споруд та зони відпочинку вздовж Русанівської протоки у Дніпровського районі Києва за 88,06 млн грн