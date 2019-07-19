На Русанівському каналі потонув чоловік



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Русанівський канал у Дніпровському районі Києва

Тіло потопельника дістали рятувальники

У четвер, 18 липня, у Русанівському каналі в Дніпровському районі Києва було виявлено тіло людини.

Повідомлення про це надійшло до столичної Служби порятунку 101 о 16:27.

На місце події було направлено бійців 16-ї Державної пожежно-рятувальної частини. Як виявилось, тіло потопельника знаходилось на відстані 15 м від берега на поверхні води, інформує пресслужба Головного управління ДСНС у Києві.

Рятувальники за допомогою надувного човна дістали потопельника та передали його правоохоронним органам.

Причини трагедії встановлюють правоохоронні органи.

Нагадаємо, у вівторок, 16 липня, в озері Біле в Оболонському районі Києва було виявлено тіло людини.

Як повідомлялося, за тиждень з 8-го по 14 липня на водних об’єктах Києва загинула одна особа.

Всього з початку 2019 року на водних об'єктах Києва загинуло 47 людей та врятовано 22 особи.