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    Новини

    На Русанівському каналі потонув чоловік

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    Русанівський канал у Дніпровському районі Києва - На Русанівському каналі потонув чоловік
    Русанівський канал у Дніпровському районі Києва

    Тіло потопельника дістали рятувальники

    У четвер, 18 липня, у Русанівському каналі в Дніпровському районі Києва було виявлено тіло людини.

    Повідомлення про це надійшло до столичної Служби порятунку 101 о 16:27.

    На місце події було направлено бійців 16-ї Державної пожежно-рятувальної частини. Як виявилось, тіло потопельника знаходилось на відстані 15 м від берега на поверхні води, інформує пресслужба Головного управління ДСНС у Києві.

    Рятувальники за допомогою надувного човна дістали потопельника та передали його правоохоронним органам.

    Причини трагедії встановлюють правоохоронні органи.

    Нагадаємо, у вівторок, 16 липня, в озері Біле в Оболонському районі Києва було виявлено тіло людини.

    Як повідомлялося, за тиждень з 8-го по 14 липня на водних об’єктах Києва загинула одна особа.

    Всього з початку 2019 року на водних об'єктах Києва загинуло 47 людей та врятовано 22 особи.

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