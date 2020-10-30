Київ скасовує дозвіл на швидкість руху у 80 км/год

Обмеження максимальної швидкості до 50 км/год діятиме до 1 квітня

Із 1 листопада 2020 року до 1 квітня 2021 року на 7 вулицях Києва, де була дозволена швидкість руху до 80 км/год, встановлюється обмеження швидкості до 50 км/год. Про це повідомили в Департаменті транспортної інфраструктури.

Щоб зменшити ризики втрати керування автомобілем через слизьку дорогу, на певних ділянках скасовується дозвіл на швидкість руху у 80 км/год та встановлюється обмеження швидкості до 50 км/год. Комунальне підприємство «Центр організації дорожнього руху» демонтує знаки, що регулювали швидкість руху у весняно-літній період.

Обмеження максимальної швидкості до 50 км/год з 1 листопада починає діяти на таких ділянках:

просп. Шухевича (від Північного мосту до вул. О. Бальзака);

вул. Набережно-Рибальська (від Гаванського мосту до вул. Електриків);

Наддніпрянське шосе;

Набережне шосе (від Поштової площі до Наддніпрянського шосе);

Столичне шосе (до вул. Академіка Заболотного);

вул. Саперно-Слобідська (від вул. М. Грінченка до Південного мосту);

просп. М. Бажана (від Південного мостового переходу до Харківської площі).

Як повідомлялося, в Україні з 1 листопада для зменшення швидкості автомобілів на дорогах, окрім «лежачих поліцейських», почнуть використовувати острівці безпеки, бордюрні розширення, чокери та розділювальні смуги.

Також поліція встановить в патрульні машини прилади фіксації швидкості руху на дорогах.