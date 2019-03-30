У Києві закінчилися бебі-бокси



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Управління соцзахисту заборгували молодим київським мамам вже близько 1000 наборів

В КМДА пояснюють, що проблема виникла через затримку поставок наборів з боку Unicef

У пологових будинках столиці закінчилися «пакунки малюка», породіллям видають довідки на право отримання бебі-боксів в управліннях соцзахисту.

Про це повідомляє UBR.

За словами представників Департаменту соціальної політики Київської міської держадміністрації, проблема виникла через затримку поставок наборів з боку Unicef.

Зазначається, що управління соцзахисту заборгували молодим київським мамам вже близько 1000 наборів.

При цьому в КМДА запевнили, що незабаром проблема повинна вирішитися. Бебі-бокси вже в дорозі і з понеділка, 1 квітня, їх почнуть видавати всім боржникам, йдеться у повідомленні.

«Управління соцзахисту будуть обдзвонювати всіх, кому досі не видали пакет, і запрошувати його забрати. Потрібно буде тільки написати одну заяву», - запевнили у відомстві.

У прес-службі наголошують, що за домовленістю з соціальними працівниками, натуральну допомогу можна буде доставити додому.

Нагадаємо, «пакунок малюка» - це дитячий набір із 25 необхідних товарів, серед яких підгузки, засоби догляду, дитяча косметика та одяг. Отримання «пакунку» не впливає на одержання грошової виплати. Ініціатива є пілотним проектом, тому набір товарів переглядатиметься з урахуванням побажання батьків.

Як відомо, в Україні у 2018 році з початку роботи проекту 113 тисяч породіль отримали «пакунки малюка».

Програма, якою запроваджено надання одноразової натуральної допомоги «пакунок малюка» сім’ям, в яких народилася дитина, стартувала 1 вересня 2018 року.