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    У Києві закінчилися бебі-бокси

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    Управління соцзахисту заборгували молодим київським мамам вже близько 1000 наборів - У Києві закінчилися бебі-бокси
    Управління соцзахисту заборгували молодим київським мамам вже близько 1000 наборів

    В КМДА пояснюють, що проблема виникла через затримку поставок наборів з боку Unicef

    У пологових будинках столиці закінчилися «пакунки малюка», породіллям видають довідки на право отримання бебі-боксів в управліннях соцзахисту.

    Про це повідомляє UBR.

    За словами представників Департаменту соціальної політики Київської міської держадміністрації, проблема виникла через затримку поставок наборів з боку Unicef.

    Зазначається, що управління соцзахисту заборгували молодим київським мамам вже близько 1000 наборів.

    При цьому в КМДА запевнили, що незабаром проблема повинна вирішитися. Бебі-бокси вже в дорозі і з понеділка, 1 квітня, їх почнуть видавати всім боржникам, йдеться у повідомленні.

    «Управління соцзахисту будуть обдзвонювати всіх, кому досі не видали пакет, і запрошувати його забрати. Потрібно буде тільки написати одну заяву», - запевнили у відомстві.

    У прес-службі наголошують, що за домовленістю з соціальними працівниками, натуральну допомогу можна буде доставити додому.

    Нагадаємо, «пакунок малюка» - це дитячий набір із 25 необхідних товарів, серед яких підгузки, засоби догляду, дитяча косметика та одяг. Отримання «пакунку» не впливає на одержання грошової виплати. Ініціатива є пілотним проектом, тому набір товарів переглядатиметься з урахуванням побажання батьків.

    Як відомо, в Україні у 2018 році з початку роботи проекту 113 тисяч породіль отримали «пакунки малюка»

    Програма, якою запроваджено надання одноразової натуральної допомоги «пакунок малюка» сім’ям, в яких народилася дитина, стартувала 1 вересня 2018 року.

    КМДА
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