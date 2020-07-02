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    Думки вголос

    На Дарниці кияни змушені ходити поруч зі згарищем, де заживо згоріла людина

    • Ігор Ляшенко

      Видавець

    • Розсилка
    На Дарниці кияни змушені ходити поруч зі згарищем, де заживо згоріла людина

    У КМДА мріють про фонтани, пам'ятники і скляні мости...

    Мовою оригіналу

    Как на самом деле Виталий Кличко-мэр и киевские городские чиновники относятся к киевлянам и городу.

    Пять дней назад в оживленном месте Харьковского массива сгорел овощной ларек. Никто не удивился - в Киеве постоянно что-то поджигают. Но тут произошла трагедия - погибла продавщица, которая ночевала в ларьке.

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    На Дарниці кияни змушені ходити поруч зі згарищем, де заживо згоріла людина
    На Дарниці кияни змушені ходити поруч зі згарищем, де заживо згоріла людина

    Как идет следствие, я не знаю. Но вижу, что городским властям безразлично, что люди ходят мимо пепелища, где заживо сгорел человек. Людям неприятно, но что они могут поделать? Если у мера Кличко, у Дарницкой РДА, которую возглавляет кличковский клеврет из Житомира, нет ни малейшего понятия, что в городе должен быть порядок, что пепелище надо убрать, что городская эстетика - не пустой звук. Я уже не говорю о минимальном почтении памяти погибшей украинке.

    В КМДА мечтают о фонтанах, памятниках и стеклянных мостах. А вы, киевляне, любуйтесь пожарищами и содрогайтесь от мыслей о заживо сгоревшей.

    Что делать? В тот же день, как закончились следственные мероприятия, навести порядок и все прибрать. Память погибшей символически почтить.

    Тех чиновников и политиков, которые этого не понимают гнать и переизбирать.

    Джерело: блог Ігоря Ляшенка

    Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома»
    Київ КМДА
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