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    На Шулявському шляхопроводі сталося масштабне ДТП, є постраждалі (відео)

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    Два автомобілі отримали серйозні пошкодження - На Шулявському шляхопроводі сталося масштабне ДТП, є постраждалі (відео)
    Два автомобілі отримали серйозні пошкодження
    Фото: скріншот відео

    Внаслідок ДТП на дорогу вилились паливно-мастильні матеріали

    У четвер, 10 вересня, пізно ввечері на Шулявському шляхопроводі сталася масштабна дорожньо-транспортна пригода.

    Про це повідомляється на сторінках «Київ оперативний» і dtp.kiev.ua у Facebook.

    На мосту зіткнулися 5 автомобілів. В результаті ДТП є постраждалі. 

    За даними свідків, один із автомобілів вилетів на зустрічну смугу і врізався в машини, що повільно рухалися в заторі. 

    У цієї автівки вирвано ліве переднє колесо, зім'ятий капот. На дорогу вилились паливно-мастильні матеріали.

    На місці працювали декілька машин швидкої допомоги та поліція. 

     

    Через аварію утворився затор в обох напрямках руху.

    Як повідомлялося, 10 вересня на мосту Патона в Києві сталося серйозне ДТП, в результаті якого було ускладнено рух.

    Національна поліція України ДТП Київ автомобіль Шулявський міст
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