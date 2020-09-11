На Шулявському шляхопроводі сталося масштабне ДТП, є постраждалі (відео)



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Два автомобілі отримали серйозні пошкодження Фото: скріншот відео

Внаслідок ДТП на дорогу вилились паливно-мастильні матеріали

У четвер, 10 вересня, пізно ввечері на Шулявському шляхопроводі сталася масштабна дорожньо-транспортна пригода.

Про це повідомляється на сторінках «Київ оперативний» і dtp.kiev.ua у Facebook.

На мосту зіткнулися 5 автомобілів. В результаті ДТП є постраждалі.

За даними свідків, один із автомобілів вилетів на зустрічну смугу і врізався в машини, що повільно рухалися в заторі.

У цієї автівки вирвано ліве переднє колесо, зім'ятий капот. На дорогу вилились паливно-мастильні матеріали.

На місці працювали декілька машин швидкої допомоги та поліція.

Через аварію утворився затор в обох напрямках руху.

Як повідомлялося, 10 вересня на мосту Патона в Києві сталося серйозне ДТП, в результаті якого було ускладнено рух.