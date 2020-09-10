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    У Києві Suzuki влетів у каток дорожників: є постраждалі (відео)

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    Серйозне ДТП на проспекті Степана Бандери - У Києві Suzuki влетів у каток дорожників: є постраждалі (відео)
    Серйозне ДТП на проспекті Степана Бандери
    Фото: скріншот відео

    В результаті ДТП постраждав працівник дорожньої служби

    Сьогодні, 10 вересня, на проспекті Степана Бандери сталася дорожньо-транспортна пригода.

    Аварія трапилася у бік Троєщини.

    Як повідомляється на сторінці «Київ оперативний» у Facebook, автомобіль Suzuki врізався в каток дорожньої служби. 

    В результаті ДТП постраждав дорожник.

    На місці працює поліція та медики швидкої допомоги.

    Через аварію на проспекті утворився серйозний затор.

    Як повідомлялося, 8 вересня у Києві на проспекті Голосіївському поблизу підземного переходу чоловік спробував перебігти дорогу і потрапив під колеса автомобіля.

     

     

    Національна поліція України ДТП Київ автомобіль
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