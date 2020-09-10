У Києві Suzuki влетів у каток дорожників: є постраждалі (відео)
Серйозне ДТП на проспекті Степана Бандери
Фото: скріншот відео
В результаті ДТП постраждав працівник дорожньої служби
Сьогодні, 10 вересня, на проспекті Степана Бандери сталася дорожньо-транспортна пригода.
Аварія трапилася у бік Троєщини.
Як повідомляється на сторінці «Київ оперативний» у Facebook, автомобіль Suzuki врізався в каток дорожньої служби.
В результаті ДТП постраждав дорожник.
На місці працює поліція та медики швидкої допомоги.
Через аварію на проспекті утворився серйозний затор.
Як повідомлялося, 8 вересня у Києві на проспекті Голосіївському поблизу підземного переходу чоловік спробував перебігти дорогу і потрапив під колеса автомобіля.