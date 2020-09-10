П’яний працівник столичної СТО влетів у стіну на автівці клієнта (фото)



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Автомобіль клієнта СТО отримав серйозні пошкодження

У столиці судитимуть працівника СТО за привласнення авто клієнта

До поліції Києва звернувся місцевий мешканець із заявою про те, що на станції технічного обслуговування по проспекту Голосіївському йому пошкодили автомобіль. Для встановлення обставин на місце події виїхала слідчо-оперативна група територіального підрозділу.

Про це повідомляє пресслужба поліції Києва.

Поліцейські встановили, що власник залишив автомобіль Toyota Tacoma на СТО для полірувальних робіт.

«У день вчинення злочину один зі співробітників закладу під дією спиртного, без дозволу власника взяв ключі від автівки та почав їзду на великій швидкості по території підприємства. Не впоравшись з керуванням, він в’їхав у стіну, пошкодивши транспортний засіб. Патрульні поліцейські склали відносно правопорушника відповідні адміністративні матеріали, а за вчинення незаконного заволодіння автівкою ми розпочали кримінальне провадження та затримали порушника у порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України», - повідомив слідчий Голосіївського управління поліції Володимир Назаров.

Фігурант – раніше судимий за злочин, пов’язаний із незаконним обігом наркотиків, мешканець Київщини 1996 року народження.

Слідчі Голосіївського управління поліції повідомили затриманому про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч. 2 ст. 289 (Незаконне заволодіння транспортним засобом, яке завдало значної матеріальної шкоди) Кримінального кодексу України. На період досудового розслідування зловмисник перебував під нічним домашнім арештом.

Наразі матеріали кримінального провадження скеровані до Голосіївського районного суду для обрання йому покарання. Санкція статті передбачає від п’яти до восьми років позбавлення волі з конфіскацією майна або без такої.