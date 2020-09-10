Серйозне ДТП на мосту Патона: рух ускладнено в обох напрямках (відео)



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ДТП на мосту Патона, 10 вересня 2020 р. Фото: скріншот відео

Автомобіль врізався в огородження із пластикових блоків і вилетів на зустрічну смугу

Сьогодні, 10 вересня, на мосту Патона в Києві сталася дорожньо-транспортна пригода.

Про аварію повідомляється на сторінці «Київ оперативний» у Facebook.

Як видно на відео, що надала Патрульна поліція Києва, легковий автомобіль врізався в огородження із пластикових блоків, вилетів на зустрічну смугу, де протаранив два автомобілі. Далі його викинуло назад на його смугу руху.

Пластикові огороджувальні блоки розкидані по всій дорозі.

Через ДТП рух на мосту Патона суттєво ускладнений в обох напрямках.

Нагадаємо, міст Патона у Києві визнаний аварійним. На мосту регулярно проводять ремонтні роботи та вже давно обмежили рух транспорту. Міст треба якнайшвидше реконструювати, але тільки документацію для проведення реконструкції будуть готувати 2 роки.

Як повідомлялося, суд оголосив обвинувальний вирок водіям двох транспортних засобів за фактом вчинення ДТП зі смертельними наслідками 16 червня 2017 року на мосту Патона в Києві.