На синагозі в Києві з’явилася бронзова мініскульптурка (фото)



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Двадцять третя мініскульптурка - Київський лист

Автори проєкту присвятили чергову скульптурку найдревнішому документу, написаному на території Київської Русі

У неділю, 17 листопада, у Києві відкрилася двадцять третя мініскульптурка проєкту «Шукай».

Двадцять третя мініскульптурка проєкту — Київський лист. На думку першовідкривачів, даний лист є найдревнішим автентичним документом, написаним на території Київської Русі і може датуватися 10 ст. н.е. Документ містить першу згадку про Київ у формі Qiyyōb (іврит קייב‎).

Скульптурка розміщена на будівлі Центральної синагоги Києва на вул. Шота Руставелі, 13.

Автор: Юрій Білявський.

Прикмета: торкнись мене і тебе врятують.

Київський лист – це передостання мініскульптурка, що відкриються цього року.

Нагадаємо, у жовтні у Києві встановили двадцять другу мініскульптурку проекту «Шукай» - Миколаївський ланцюговий міст.

А у вересні було відкрито скульптурку київський цар-балкон.

20-тою міні-скульптурою проєкту «Шукай» став велосипедист на Київському велотреку.