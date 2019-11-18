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    На синагозі в Києві з’явилася бронзова мініскульптурка (фото)

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    <span lang="UK">Двадцять третя мініскульптурка - Київський лист</span> - На синагозі в Києві з’явилася бронзова мініскульптурка (фото)
    Двадцять третя мініскульптурка - Київський лист

    Автори проєкту присвятили чергову скульптурку найдревнішому документу, написаному на території Київської Русі

    У неділю, 17 листопада, у Києві відкрилася двадцять третя мініскульптурка проєкту «Шукай».

    Двадцять третя мініскульптурка проєкту — Київський лист. На думку першовідкривачів, даний лист є найдревнішим автентичним документом, написаним на території Київської Русі і може датуватися 10 ст. н.е. Документ містить першу згадку про Київ у формі Qiyyōb (іврит קייב‎).

    Скульптурка розміщена на будівлі Центральної синагоги Києва на вул. Шота Руставелі, 13. 

    Автор: Юрій Білявський.

    Прикмета: торкнись мене і тебе врятують.

    Київський лист – це передостання мініскульптурка, що відкриються цього року.

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    Автор проєкту «Шукай» Юлія Бевзенко на відкритті чергової скульптурки
    На синагозі в Києві з’явилася бронзова мініскульптурка (фото)

    Нагадаємо, у жовтні у Києві встановили двадцять другу мініскульптурку проекту «Шукай» - Миколаївський ланцюговий міст.

    А у вересні було відкрито скульптурку київський цар-балкон.

    20-тою міні-скульптурою проєкту «Шукай» став велосипедист на Київському велотреку.

    Київ історія мистецтво пам'ятник
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