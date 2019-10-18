У Києві з’явився бронзовий ланцюговий міст (фото)



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Міст ніби стоїть на річці Дніпро і відзеркалюється у воді Фото: Andrii Prots

Ланцюговий міст було відкрито в 1853 році на місці, де зараз знаходиться міст Метро

У Києві встановили двадцять другу мініскульптурку проекту «Шукай» - Миколаївський ланцюговий міст.

Скульптурка знаходиться біля бізнес-центру на вул. Болсуновській, 13-15, 10 хвилин від станції метро «Дружби народів».

Скульптор: Оля Колесник.

Прикмета: «Мене потри, свій берег обери».

Як розповіли автори проекту «Шукай», туристи, що відвідують Київ, іноді дивуються, що в нашому місті, хоч воно і розташоване по обох берегах Дніпра, замало мостів. Справа в тому, що Київ тривалий час стояв лише на одному, правому, березі. Але все одно проблема перевозу через велику ріку — її ширина в районі міста складає приблизно кілометр – завжди стояла гостро.

До XIX століття цю проблему вирішували тимчасові дерев'яні наплавні мости та перевози. Взимку ж Дніпро замерзав, і по льоду пішоходи і транспорт переходили з берега на берег без перешкод.

Однак коли настало XIX століття, час машин та пари, так тривати вже не могло. І ось в 1853 в Києві урочисто відкривається Ланцюговий міст – монументальна кам'яна споруда, яка утримувалась над рікою важкими ланцюгами, кожна ланка важила аж 192 кг.

Проектував міст англійський інженер Чарльз Віньоль. Чавунні деталі відливали в Бірмінгемі, потім 16 кораблів везли їх в Російську імперію. А за Одеським портом освічене XIX століття, здавалося, закінчувався, і далі, до Києва, ланцюги для моста везли на транспорті часів Кия, Щека та Хорива – возами, волами, запорошеними степовими шляхами.

Зведений міст став справжнім дивом техніки свого часу. На той момент це був єдиний в світі шестипролітний міст. Через рік після відкриття київського Ланцюгового моста його зменшена точна срібна копія була виставлена на Всесвітній виставці в Лондоні.

Згодом центральну частину моста зробили розвідною, щоб пропускати великі судна. А в 1911 році через міст пройшов маршрут бензотрамвая – трамвая на бензиновому двигуні – від Поштової площі, через Микільську слободку і далі, аж до Броварів.

Міст простояв до 1920 року, коли один з прольотів був підірваний польським військом, що відступало з Києва. Після громадянської війни відомий мостобудівник Євген Патон поставив на цьому місці новий міст, який отримав ім'я революціонерки Євгенії Бош.

У 1941 році при відході від Києва радянських військ міст знову був підірваний, а в 1965 році на цьому місці з'явився міст Метро – перший в Києві комбінований міст, по якому на лівий берег пішов не лише автотранспорт, але і лінія метрополітену.

Зараз, в часи низької води, з моста Метро деколи можна розгледіти темні камені - це виступають з-під води опори старого Ланцюгового мосту.