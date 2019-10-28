На місці поваленого пам’ятника Леніну в центрі Києва встановлять нову скульптуру



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Скульптура стоятиме у центрі Києва пів року

На місці знесеного пам’ятника Леніну на бульварі Тараса Шевченка у Києві встановлять скульптуру «Протистояння» художника Олексія Золотарьова.

Інсталяція, присвячена Революції Гідності, виграла конкурс проєктів, який проводив Український кризовий медіа-центр.

Скульптура Золотарьова стоятиме у центрі Києва пів року, потім її переміщатимуть в інші міста.

«В динамічному місті мистецтво теж стає динамічним. Його вже не треба просто «вкарбовувати» в простір назавжди. Об’єкту подобається переміщатися та «приходити» до глядача. Тому об’єкт «Протистояння» встановлено тимчасово», – пояснює автор.

Відкриття скульптури відбудеться о 15:00 29 жовтня.

Пам’ятник Леніну на бульварі Шевченка повалили протестувальники під час Революції Гідності у 2013 році. Після цього на цьому місці з’являлися тимчасові об’єкти, такі як синя рука.

23 жовтня 2019 року на місці «синьої руки» було встановлено льодову скульптуру, що покликана привернути увагу до вимираючого виду тварин – карпатської рисі. Інсталяція протрималася кілька днів і розтанула.

Нагадаємо, арт-об'єкт «Синя рука», встановлений наприкінці вересня минулого року на Бессарабській площі в центрі Києва, переїхав у Миколаїв.

Джерело: Хмарочос