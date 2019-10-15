Під Києвом відкрили пам'ятник Кузьмі Скрябіну (фото, відео)



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На відкриття пам'ятника Кузьмі приїхали батьки музиканта Фото: Людмила Ющенко, Facebook

Кожен охочий може посидіти на лавочці поряд із легендарним Кузьмою

У понеділок, 14 жовтня, у селі Святопетрівське під Києвом урочисто відкрили пам'ятник лідеру гурту «Скрябін» Кузьмі Скрябіну.

Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив екскерівник Києво-Святошинської райради Олександр Тігов.

Бронзова скульптура музиканта встановлена на лавочці. Таким чином, тепер кожен охочий може посидіти поряд із легендарним Кузьмою.

На відкритті пам'ятника були присутні батьки Андрія.

Нагадаємо, музикант Кузьма Скрябін загинув 2 лютого 2015 року в ДТП у Дніпропетровській області. Позашляховик лідера гурту «Скрябін» зіткнувся з молоковозом і виїхав на зустрічну смугу на повороті траси в Криворізькому районі.

У серпні цього року на Алеї зірок у центрі Києва з'явився пам'ятний знак на честь лідера гурту «Скрябін» Кузьми Скрябіна.