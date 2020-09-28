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    Новини

    На складах у Києві сталася пожежа

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    Рятувальники оперативно ліквідували пожежу - На складах у Києві сталася пожежа
    Рятувальники оперативно ліквідували пожежу
    Фото: ДСНС

    Загорілося сміття, вогонь перекинувся на будівлю

    У неділю, 27 вересня, сталася пожежа у складській будівлі на вул. Пшенична, 18 у Святошинському районі столиці. Повідомлення про загорання надійшло до оперативно-координаційного центру Головного управління ДСНС України у Києві о 22:33 надійшло.

    До місця виклику було направлено рятувальників 18 Державної пожежно-рятувальної частини, інформує пресслужба столичного управління ДСНС.

    Вогнеборцями було встановлено, що пожежа виникла на відкритій місцевості: горіло сміття площею 20 кв. м. Вогонь розповсюдився на поруч розташоване одноповерхове металеве складське приміщення розміром 50x50 м.

    О 22:50 пожежу було локалізовано та ліквідовано.

    Внаслідок пожежі пошкоджено зовнішню та внутрішню стіни складу.

    До ліквідації пожежі було залучено 2 одиниці пожежно-рятувальної техніки та 10 чоловік особового складу ДСНС.

    Загиблих та травмованих немає.

    Причина пожежі з'ясовується правоохоронними органами.

    Нагадаємо, у Києві два дні тривала ліквідація пожежі на стихійному сміттєзвалищі на вул. Колекторній у Дарницькому районі.

    пожежа Київ ДСНС сміття рятувальники
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