На складах у Києві сталася пожежа



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Рятувальники оперативно ліквідували пожежу Фото: ДСНС

Загорілося сміття, вогонь перекинувся на будівлю

У неділю, 27 вересня, сталася пожежа у складській будівлі на вул. Пшенична, 18 у Святошинському районі столиці. Повідомлення про загорання надійшло до оперативно-координаційного центру Головного управління ДСНС України у Києві о 22:33 надійшло.

До місця виклику було направлено рятувальників 18 Державної пожежно-рятувальної частини, інформує пресслужба столичного управління ДСНС.

Вогнеборцями було встановлено, що пожежа виникла на відкритій місцевості: горіло сміття площею 20 кв. м. Вогонь розповсюдився на поруч розташоване одноповерхове металеве складське приміщення розміром 50x50 м.

О 22:50 пожежу було локалізовано та ліквідовано.

Внаслідок пожежі пошкоджено зовнішню та внутрішню стіни складу.

До ліквідації пожежі було залучено 2 одиниці пожежно-рятувальної техніки та 10 чоловік особового складу ДСНС.

Загиблих та травмованих немає.

Причина пожежі з'ясовується правоохоронними органами.

Нагадаємо, у Києві два дні тривала ліквідація пожежі на стихійному сміттєзвалищі на вул. Колекторній у Дарницькому районі.