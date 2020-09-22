У Києві другий день триває ліквідація пожежі на сміттєзвалищі (фото)



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На місці працюють 8 вантажних самоскидів для підвозу землі Фото: ДСНС

Наразі відкритого вогню на сміттєзвалищі немає

Сьогодні, 22 вересня, триває гасіння пожежі на стихійному сміттєзвалищі на вул. Колекторній у Дарницькому районі. Про це повідомили у Головному управлінні ДСНС України у Києві.

21 вересня у деяких районах міста спостерігалося значне задимлення через те, що під час ліквідації пожежа частково перекинулася на торфовища.

Наразі відкритого вогню немає. Триває проливання окремих осередків тління на загальній площі 1000 кв. м.

Від ГУ ДСНС у Києві працюють 3 пожежні автоцистерни, 2 рукавних автомобілі, пожежна насосна станція та 21 вогнеборець.

Також на місці працюють 2 колісних екскаватори та 8 вантажних самоскидів для підвозу землі.

Робота з ліквідації пожежі наразі триває.

Як повідомлялося, Дарницький район Києва зранку 21 вересня затягнуло димом.

Екологи та лікарі кажуть, що такі пожежі можуть мати невідворотні наслідки для здоров'я киян.