  1. Головна
  2. Київ
  3. Новини
рус

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Новини

    У Києві другий день триває ліквідація пожежі на сміттєзвалищі (фото)

    • Розсилка
    На місці працюють&nbsp;8 вантажних самоскидів для підвозу землі - У Києві другий день триває ліквідація пожежі на сміттєзвалищі (фото)
    На місці працюють 8 вантажних самоскидів для підвозу землі
    Фото: ДСНС

    Наразі відкритого вогню на сміттєзвалищі немає

    Сьогодні, 22 вересня, триває гасіння пожежі на стихійному сміттєзвалищі на вул. Колекторній у Дарницькому районі. Про це повідомили у Головному управлінні ДСНС України у Києві.

    21 вересня у деяких районах міста спостерігалося значне задимлення через те, що під час ліквідації пожежа частково перекинулася на торфовища.

    Наразі відкритого вогню немає. Триває проливання окремих осередків тління на загальній площі 1000 кв. м.

    Від ГУ ДСНС у Києві працюють 3 пожежні автоцистерни, 2 рукавних автомобілі, пожежна насосна станція та 21 вогнеборець.

    Також на місці працюють 2 колісних екскаватори та 8 вантажних самоскидів для підвозу землі.

    Робота з ліквідації пожежі наразі триває.

    1 з 15
    на весь екран згорнути
    У Києві другий день триває ліквідація пожежі на сміттєзвалищі (фото)
    У Києві другий день триває ліквідація пожежі на сміттєзвалищі (фото)
    У Києві другий день триває ліквідація пожежі на сміттєзвалищі (фото)
    У Києві другий день триває ліквідація пожежі на сміттєзвалищі (фото)
    У Києві другий день триває ліквідація пожежі на сміттєзвалищі (фото)
    У Києві другий день триває ліквідація пожежі на сміттєзвалищі (фото)
    У Києві другий день триває ліквідація пожежі на сміттєзвалищі (фото)
    У Києві другий день триває ліквідація пожежі на сміттєзвалищі (фото)
    У Києві другий день триває ліквідація пожежі на сміттєзвалищі (фото)
    У Києві другий день триває ліквідація пожежі на сміттєзвалищі (фото)
    У Києві другий день триває ліквідація пожежі на сміттєзвалищі (фото)
    У Києві другий день триває ліквідація пожежі на сміттєзвалищі (фото)
    У Києві другий день триває ліквідація пожежі на сміттєзвалищі (фото)
    У Києві другий день триває ліквідація пожежі на сміттєзвалищі (фото)

    Як повідомлялося, Дарницький район Києва зранку 21 вересня затягнуло димом. 

    Екологи та лікарі кажуть, що такі пожежі можуть мати невідворотні наслідки для здоров'я киян.

    пожежа Київ ДСНС сміття рятувальники
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Читайте також:
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies