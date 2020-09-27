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    Події в Україні

    У Краматорську сталася масштабна лісова пожежа

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    У Краматорську сталася масштабна лісова пожежа - У Краматорську сталася масштабна лісова пожежа
    У Краматорську сталася масштабна лісова пожежа

    Ліквідація пожежі досі триває

    У Краматорську сталася масштабна лісова пожежа. Вогонь спалахнув ввечері 27 вересня на Васильківському пустирі.

    Про це повідомив мер міста Андрій Панков на сторінці у Facebook.

    За словами міського голови, поки що причину загоряння не встановлено, але факти вказують на те, що пожежа могла спалахнути через недбале поводження з вогнем.

    Ліквідація пожежі досі триває.

    «Зараз на місці працює 4 одиниці рятувальної техніки з Краматорська. Також краматорцям допомагає один розрахунок з Дружківки. На підході ще одна машина з Костянтинівки. Зараз вирішується питання про задіяння місцевих резервів», - написав він.

    Нагадаємо, 17 вересня на Київщині горів військовий полігон.

    Як повідомлялося, з початку року жертвами пожеж в Україні стали понад тисяча людей.

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