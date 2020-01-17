У дворі будинку на Троєщині горів ВАЗ (фото)



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Вогнем в автівці пошкоджено моторний відсік та лакофарбове покриття Фото: ДСНС

Рятувальники за пів години ліквідували загорання

У ніч на п’ятницю, 17 січня, сталася пожежа в автомобілі на вул. Закревського, 35 в Деснянському районі столиці. Повідомлення про загорання надійшло до Служби порятунку 101 о 00:47.

На місце події прибули рятувальники 43-ї Державної пожежно-рятувальної частини. Вогнеборці встановили, що займання виникло у дворі 10-поверхового житлового будинку в автомобілі ВАЗ-2108. Про це інформує пресслужба Головного управління ДСНС у Києві.

О 1:01 бійці локалізували та о 1:16 - ліквідували пожежу.

Внаслідок загоряння пошкоджено моторний відсік та лакофарбове покриття.

Жертв та постраждалих немає.

На місці було задіяно 2 одиниці основної пожежно-рятувальної техніки, а також 10 чоловік особового складу.

Причина займання наразі встановлюється.

Як повідомлялося, ввечері 16 січня сталася пожежа у будинку в Солом'янському районі столиці. Загорання виникло у квартирі на сьомому поверсі 9-поверхового будинку. Під час ліквідації пожежі рятувальники виявили тіло господаря квартири.

16 січня на бульварі Перова у Дніпровському районі Києва на ходу загорівся сміттєвоз і сам приїхав до вогнеборців.