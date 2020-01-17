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    Новини

    У дворі будинку на Троєщині горів ВАЗ (фото)

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    Вогнем в автівці&nbsp;пошкоджено моторний відсік та лакофарбове покриття - У дворі будинку на Троєщині горів ВАЗ (фото)
    Вогнем в автівці пошкоджено моторний відсік та лакофарбове покриття
    Фото: ДСНС

    Рятувальники за пів години ліквідували загорання

    У ніч на п’ятницю, 17 січня, сталася пожежа в автомобілі на вул. Закревського, 35 в Деснянському районі столиці. Повідомлення про загорання надійшло до Служби порятунку 101 о 00:47.

    На місце події прибули рятувальники 43-ї Державної пожежно-рятувальної частини. Вогнеборці встановили, що займання виникло у дворі 10-поверхового житлового будинку в автомобілі ВАЗ-2108. Про це інформує пресслужба Головного управління ДСНС у Києві.

    О 1:01 бійці локалізували та о 1:16 - ліквідували пожежу.

    Внаслідок загоряння пошкоджено моторний відсік та лакофарбове покриття.

    Жертв та постраждалих немає.

    На місці було задіяно 2 одиниці основної пожежно-рятувальної техніки, а також 10 чоловік особового складу.

    Причина займання наразі встановлюється.

    Як повідомлялося, ввечері 16 січня сталася пожежа у будинку в Солом'янському районі столиці. Загорання виникло у квартирі на сьомому поверсі 9-поверхового будинку. Під час ліквідації пожежі рятувальники виявили тіло господаря квартири.

    16 січня на бульварі Перова у Дніпровському районі Києва на ходу загорівся сміттєвоз і сам приїхав до вогнеборців.

    пожежа ДСНС автомобіль рятувальники
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