Під час пожежі в будинку в Києві загинув чоловік (фото)



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Займання сталося в одній з кімнат квартири на 7 поверсі Фото: Інформатор

У вогні загинув 65-річний господар квартири

У четвер, 16 січня, ввечері в Солом'янському районі столиці сталася пожежа. Близько 22:10 спецслужби отримали виклик, що з вікна квартири 9-поверхового будинку йде дим. До місця прибули рятувальники і поліція.

Близько 22:40 вогонь вдалося ліквідувати. Про це повідомляє Інформатор.

Займання сталося в одній з кімнат квартири на 7 поверсі. Рятувальники потрапили всередину і незабаром локалізували полум'я, яке встигло сильно поширитися. Загальна площа пожежі досягла близько 10 квадратних метрів. Однак в кімнаті вони знайшли тіло чоловіка без ознак.

Попередньо, у вогні загинув 65-річний господар квартири. Експертиза встановить точні причини загоряння та смерті, але, швидше за все, чоловік помер від задухи димом.

На місце викликали слідчо-оперативну групу.

Як повідомлялося, 15 січня сталася пожежа на вул. Обсерваторній, 3 в Шевченківському районі столиці. Вогнеборці встановили, що в кількох осередках загорілось сміття у підвалі 4-поверхової недіючої будівлі. Під час гасіння пожежі було виявлено тіло чоловіка.