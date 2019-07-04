На Співочому полі буде встановлено національний рекорд України (фото)



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Виставка «Квіткова Еллада» на Співочому полі

Буде зареєстровано найбільшу кількість квіткових інсталяцій до давньогрецьких міфів

У п’ятницю, 5 липня, на території Печерського ландшафтного парку, де зараз проходить виставка «Квіткова Еллада», представники представники Національного реєстру рекордів України зареєструють найбільшу кількість квіткових інсталяцій до давньогрецьких міфів.

«Будуть представлені 17 композицій зі скульптурами та більше 150 тисяч яскравих квітів, які символізують грецьку міфологію, світ давньогрецьких богів і сюжети Іліади», – розповів Денис Погорєлко, керівник компанії-оператора Печерського ландшафтного парку «Співоче поле» Grand Event.

Рекорд буде внесено в Національний реєстр рекордів України. Серед запрошених гостей: офіційний представник посольства Греції, в.о. гендиректора КО «Київзеленбуд» Дмитро Заруба, начальник Управління екології та природних ресурсів Андрій Мальований.

В цей день організатори підготували для відвідувачів цікаву розважальну програму: виступи фольклорних колективів, гра на арфі, гості візьмуть участь в майстер-класі з грецького танцю сіртакі, а також у конкурсах.

Відвідувачі зможуть не тільки розважитись, але й зробити чудові селфі на новому оглядовому майданчику.

Для всіх гостей «Квіткової Еллади» організатори підготували неймовірний сюрприз - можливість отримати незабутню подорож на двох до Греції.

Коли: 5 липня о 17:00

Де: Печерський ландшафтний парк «Співоче поле» (Лаврська, 33)

Вхід: при наявності квитка

Нагадаємо, 14 червня на території Печерського ландшафтного парку «Співоче поле» відкрилася виставка квітів у грецькому стилі «Квіткова Еллада».