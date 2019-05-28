Півонії, золотий дощ, тюльпанове дерево: ботанічний сад квітує (фото)



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У ботанічному саду цвітуть півонії

У столичному ботсаду цвітуть тисячі яскравих квітів

В Національному ботанічному саду ім. М.М. Гришка розпочинають цвітіння півонії, тюльпанове дерево, золотий дощ та багато інших чудових квітів.

Як повідомляється на сторінці саду у Facebook, найкращі сорти півоній можна побачити на ділянці «Пори року» «Сьогодні квітують ранні сорти групи Трав'янисті гібриди. Через кілька днів зацвітуть сорти півонії молочноквіткової», - розповіли спеціалісти.

В експозиції представлено понад 180 сортів вітчизняної та зарубіжної селекції усіх садових груп півоній як в історичному плані, так і на рівні сучасних досягнень світової селекції.

А на ділянці магнолій квітує тюльпанове дерево. «Швидкоростуче дерево, може досягати 50 м у висоту. Квіти мають солодкуватий приємний запах і виробляють багато нектару. Ліріодендрон вважається найкращим медоносом у східній частині США», - кажуть у ботанічному саду.

Між ділянками магнолій та теплолюбних рослин квітує піраканта яскраво-червона. «Вічнозелений кущ, висотою 2,5–3 м, восени вкритий яскраво червоними ягодами. Європейський вид, що розповсюджений від Південної Європи до Західної Азії, культивується із 16 сторіччя. Плоди гіркі і терпкі, тому неїстівні у сирому вигляді. Але їх можна використовувати для приготування желе, джемів, соусів і мармеладу. Насіння отруйне, оскільки містить ціанисті глікозиди. Ці кущі мають гострі колючки, гарно формуються стрижкою, терпимі до умов міста. В сурові зими вимерзають до кореневої шийки, потім швидко відновлюються», - розповіли експерти саду.

Ділянка бобових у дендрарії - це великі дерева, що квітнуть поступово. Але квітування кожного виду стає яскравою подією. Зараз розпочав квітувати Золотий дощ. Природно розповсюджений в Малій Азії та Південній Європі. «Квіти мають досить сильний запах, ця рослина медонос. Всі частини рослини отруйні, насіння містить алколоїди цитизин і лабурнін. Цитизин за хімічною структурою близький до нікотину. Під час Першої світової війни у Європі були в ужитку самокрутки з нього», - повідомили у ботсаду.





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