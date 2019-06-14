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    Загадки грецької міфології на схилах Дніпра: у Києві відкрилася «Квіткова Еллада» (фото)

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    Виставка квітів&nbsp;у грецькому стилі &laquo;Квіткова Еллада&raquo; - Загадки грецької міфології на схилах Дніпра: у Києві відкрилася «Квіткова Еллада» (фото)
    Виставка квітів у грецькому стилі «Квіткова Еллада»
    Фото: Київзеленбуд

    Виставка на Співочому полі триватиме до 28 липня

    Сьогодні, 14 червня, на території Печерського ландшафтного парку «Співоче поле» відкрилася виставка квітів у грецькому стилі «Квіткова Еллада».

    Про це повідомила пресслужба КО «Київзеленбуд».

    «Така краса, що нам просто бракує слів. Просто дивіться світлини, а краще приходьте на «Квіткову Елладу» і фотографуйтесь, відпочивайте та насолоджуйтесь красою. До речі, біля кожної інсталяції з клумбою є опис міфу, який надихнув на створення квіткових композицій. Дякуємо нашим підприємствам, ландшафтним дизайнерам та озеленювачам, бо знаємо, що ви робили це з любов’ю до міста та киян», - зазначили «зеленбудівці».

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    Мальовничі, творчі та незабутні квіткарії з інсталяціями, що прикрашені безліччю запашних та барвистих квіток, занурять відвідувачів у атмосферу сонячної Греції.

    За словами організаторів, особливістю виставки «Квіткова Еллада» є більша кількість квіткових композицій, які цього разу висаджені також і на центральній алеї парку. Також під час виставки відвідувачі зможуть зробити селфі на новому оглядовому майданчику.

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    Загадки грецької міфології на схилах Дніпра: у Києві відкрилася «Квіткова Еллада» (фото)
    Загадки грецької міфології на схилах Дніпра: у Києві відкрилася «Квіткова Еллада» (фото)
    Загадки грецької міфології на схилах Дніпра: у Києві відкрилася «Квіткова Еллада» (фото)
    Загадки грецької міфології на схилах Дніпра: у Києві відкрилася «Квіткова Еллада» (фото)
    Загадки грецької міфології на схилах Дніпра: у Києві відкрилася «Квіткова Еллада» (фото)
    Загадки грецької міфології на схилах Дніпра: у Києві відкрилася «Квіткова Еллада» (фото)
    Загадки грецької міфології на схилах Дніпра: у Києві відкрилася «Квіткова Еллада» (фото)
    Загадки грецької міфології на схилах Дніпра: у Києві відкрилася «Квіткова Еллада» (фото)
    Загадки грецької міфології на схилах Дніпра: у Києві відкрилася «Квіткова Еллада» (фото)
    Загадки грецької міфології на схилах Дніпра: у Києві відкрилася «Квіткова Еллада» (фото)
    Загадки грецької міфології на схилах Дніпра: у Києві відкрилася «Квіткова Еллада» (фото)
    Загадки грецької міфології на схилах Дніпра: у Києві відкрилася «Квіткова Еллада» (фото)
    Загадки грецької міфології на схилах Дніпра: у Києві відкрилася «Квіткова Еллада» (фото)
    Загадки грецької міфології на схилах Дніпра: у Києві відкрилася «Квіткова Еллада» (фото)
    Загадки грецької міфології на схилах Дніпра: у Києві відкрилася «Квіткова Еллада» (фото)
    Загадки грецької міфології на схилах Дніпра: у Києві відкрилася «Квіткова Еллада» (фото)
    Загадки грецької міфології на схилах Дніпра: у Києві відкрилася «Квіткова Еллада» (фото)
    Загадки грецької міфології на схилах Дніпра: у Києві відкрилася «Квіткова Еллада» (фото)
    Загадки грецької міфології на схилах Дніпра: у Києві відкрилася «Квіткова Еллада» (фото)
    Загадки грецької міфології на схилах Дніпра: у Києві відкрилася «Квіткова Еллада» (фото)
    Загадки грецької міфології на схилах Дніпра: у Києві відкрилася «Квіткова Еллада» (фото)
    Загадки грецької міфології на схилах Дніпра: у Києві відкрилася «Квіткова Еллада» (фото)
    Загадки грецької міфології на схилах Дніпра: у Києві відкрилася «Квіткова Еллада» (фото)
    Загадки грецької міфології на схилах Дніпра: у Києві відкрилася «Квіткова Еллада» (фото)
    Загадки грецької міфології на схилах Дніпра: у Києві відкрилася «Квіткова Еллада» (фото)
    Загадки грецької міфології на схилах Дніпра: у Києві відкрилася «Квіткова Еллада» (фото)
    Загадки грецької міфології на схилах Дніпра: у Києві відкрилася «Квіткова Еллада» (фото)
    Загадки грецької міфології на схилах Дніпра: у Києві відкрилася «Квіткова Еллада» (фото)
    Загадки грецької міфології на схилах Дніпра: у Києві відкрилася «Квіткова Еллада» (фото)
    Загадки грецької міфології на схилах Дніпра: у Києві відкрилася «Квіткова Еллада» (фото)

    На киян та гостей столиці чекають:

    • 150 000 яскравих квітів;
    • загадки грецької міфології та скульптури богів;
    • ярмарок квітів та хендмейду;
    • кінотеатр під відкритим небом;
    • дитячий парк атракціонів;
    • смачний пікнік;
    • розіграш путівки на двох до Греції та ще багато сюрпризів.

    Виставка працюватиме із 10:00 до 20:00 до 28 липня.

    Місце проведення: вул. Лаврська, 33

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