Загадки грецької міфології на схилах Дніпра: у Києві відкрилася «Квіткова Еллада» (фото)
Виставка на Співочому полі триватиме до 28 липня
Сьогодні, 14 червня, на території Печерського ландшафтного парку «Співоче поле» відкрилася виставка квітів у грецькому стилі «Квіткова Еллада».
Про це повідомила пресслужба КО «Київзеленбуд».
«Така краса, що нам просто бракує слів. Просто дивіться світлини, а краще приходьте на «Квіткову Елладу» і фотографуйтесь, відпочивайте та насолоджуйтесь красою. До речі, біля кожної інсталяції з клумбою є опис міфу, який надихнув на створення квіткових композицій. Дякуємо нашим підприємствам, ландшафтним дизайнерам та озеленювачам, бо знаємо, що ви робили це з любов’ю до міста та киян», - зазначили «зеленбудівці».
Мальовничі, творчі та незабутні квіткарії з інсталяціями, що прикрашені безліччю запашних та барвистих квіток, занурять відвідувачів у атмосферу сонячної Греції.
За словами організаторів, особливістю виставки «Квіткова Еллада» є більша кількість квіткових композицій, які цього разу висаджені також і на центральній алеї парку. Також під час виставки відвідувачі зможуть зробити селфі на новому оглядовому майданчику.
На киян та гостей столиці чекають:
- 150 000 яскравих квітів;
- загадки грецької міфології та скульптури богів;
- ярмарок квітів та хендмейду;
- кінотеатр під відкритим небом;
- дитячий парк атракціонів;
- смачний пікнік;
- розіграш путівки на двох до Греції та ще багато сюрпризів.
Виставка працюватиме із 10:00 до 20:00 до 28 липня.
Місце проведення: вул. Лаврська, 33