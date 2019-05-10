  1. Головна
  2. Київ
  3. Новини

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Новини

    Вандали на клумбах: у Києві зловили чергову злодійку, яка крала квіти (фото)

    • Розсилка
    З клумби зірвано тюльпани та люпин - Вандали на клумбах: у Києві зловили чергову злодійку, яка крала квіти (фото)
    З клумби зірвано тюльпани та люпин
    Фото: КП по УЗН Дніпровського району

    Жінка винищила десятки квітів

    У п’ятницю, 10 травня, у парку вздовж вул. А. Малишка у Дніпровському районі Києва охороною було затримано чергову крадійку, котра знищувала тюльпани та люпин. Про це повідомляє комунальне підприємство з утримання зелених насаджень Дніпровського району.

    Надалі зловмисницю було передано представникам поліції.

    «Зеленбудівці» звертаються до киян та гостей міста: «Знову і знову просимо не бути байдужими, коли бачите таке зухвальство над красою зелених зон! Телефонуйте до органів поліції! Тільки разом ми збережемо наше місто зеленим та красивим».

    1 з 7
    на весь екран згорнути
    Вандали на клумбах: у Києві зловили чергову злодійку, яка крала квіти (фото)
    Вандали на клумбах: у Києві зловили чергову злодійку, яка крала квіти (фото)
    Вандали на клумбах: у Києві зловили чергову злодійку, яка крала квіти (фото)
    Вандали на клумбах: у Києві зловили чергову злодійку, яка крала квіти (фото)
    Вандали на клумбах: у Києві зловили чергову злодійку, яка крала квіти (фото)
    Вандали на клумбах: у Києві зловили чергову злодійку, яка крала квіти (фото)

    Нагадаємо, 7 травня близько 5:00 охорона парку «Перемога» затримала крадійку, котра знищувала тюльпани на партерній частині парку.

    Читайте також
    Київ поліція жінка Київзеленбуд парк квіти
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ