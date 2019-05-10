Вандали на клумбах: у Києві зловили чергову злодійку, яка крала квіти (фото)
-
Розсилка
З клумби зірвано тюльпани та люпин
Фото: КП по УЗН Дніпровського району
Жінка винищила десятки квітів
У п’ятницю, 10 травня, у парку вздовж вул. А. Малишка у Дніпровському районі Києва охороною було затримано чергову крадійку, котра знищувала тюльпани та люпин. Про це повідомляє комунальне підприємство з утримання зелених насаджень Дніпровського району.
Надалі зловмисницю було передано представникам поліції.
«Зеленбудівці» звертаються до киян та гостей міста: «Знову і знову просимо не бути байдужими, коли бачите таке зухвальство над красою зелених зон! Телефонуйте до органів поліції! Тільки разом ми збережемо наше місто зеленим та красивим».
Нагадаємо, 7 травня близько 5:00 охорона парку «Перемога» затримала крадійку, котра знищувала тюльпани на партерній частині парку.