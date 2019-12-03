На Співочому полі з'являться арт-об'єкти, присвячені історії Києва



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Арт-об'єкти будуть освітлюватися за допомогою спеціального технологічного світла Led RGB

Кожна інсталяція символізує знакові пам'ятки Києва

13 грудня, напередодні новорічних свят, на столичному Співочому полі встановлять історичні арт-інсталяції, присвячені Києву. Кожна з них символізує знакові пам'ятки міста: Золоті ворота, Софійську площу. На одній з фігур відвідувачі зможуть упізнати засновників столиці - Кия, Щека і Хорива.

Автором-розробником інсталяцій виступила українська компанія Dion. Всі фігури зроблені з міцної нержавіючої сталі, мають п'ятишарове покриття, яке наносять на автомобілі марки «Роллс-Ройс». Головна фішка в тому, що всі зображення зроблені трафаретно і освітлюються різними відтінками за допомогою спеціального технологічного світла Led RGB.

За словами представників компанії-оператора Співочого поля, поява таких арт-об'єктів на локації посилить популяризацію історії Києва, а також приверне туристів. І звичайно ж, створить новорічний настрій напередодні свят.

«Все фігури будуть встановлені вже перед католицьким Різдвом. Вони світяться, переливаються різними кольорами веселки, що виглядає казково і красиво. Відвідувачі зможуть не тільки зробити яскраве фото, але і згадати історію Києва. Арт-об'єкти будуть перебувати на локації під час проведення новорічного Фестивалю гігантських китайських ліхтарів. Думаю, вони вдало розбавлять виставку українським колоритом», - говорить Денис Погорілко, керівник компанії-оператора Співочого поля Grand Event.

Побачити арт-об'єкти можна буде в період проведення Фестивалю гігантських китайських ліхтарів (з 13 грудня до 2 лютого). Вхід на фестиваль платний.