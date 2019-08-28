На станції метро «Святошин» з’явилося нове панно (фото)
Метал у старому панно «зіпсувався до дірок»
На станції метро «Святошин» у Києві з’явилося нове панно на місці старого панно-дверцят.
Фото панно опубліковано у профільній спільноті «Транспорт Києва» у Facebook.
Минулого року на цьому місці з’явився ролет, який, за словами прессекретарки КП «Київський метрополітен» Наталки Макогон, тимчасово розмістили на місці старого панно-дверцят.
Раніше Макогон говорила, що старе панно реставрують або ж заберуть до музею. Але на сьогодні вона заявила, що метал у старому панно «зіпсувався до дірок», оскільки з моменту відкриття станції (1971 рік) капітальний ремонт не проводився аж дотепер.
Нове панно виконано згідно з проектом реконструкції, автором якого є архітектор Андрій Юхновський. Виготовленням панно займався підрядник ПАТ «Київметробуд», який виграв тендер на ремонт і реставрацію станції.
Нагадаємо, капітальний ремонт станції метро «Святошин» розпочали наприкінці лютого 2018 року. Через ремонт виходи до проспекту Перемоги, заводу «АТЕК» та підземний перехід не працювали. У жовтні 2018 року ремонт станції продовжили до 31 грудня 2018 року. Однак, ремонтні роботи затяглися.
У березні цього року мер Києва Віталій Кличко перевірив, як відремонтували станцію метро «Святошин».
Джерело: Хмарочос