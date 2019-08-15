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    Як будується метро на Виноградар (фото)

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    Будівництво метро на Виноградар триває - Як будується метро на Виноградар (фото)
    Будівництво метро на Виноградар триває
    Фото: Київметробуд

    Дві нових станції - «Мостицька» та «Проспект Правди» - планують відкрити в кінці 2021 року

    У Києві триває будівництво нових станцій метро Сирецько-Печерської лінії на Виноградар.

    Комунальне підприємство «Київський метрополітен» показало, як тривають роботи.

    Фото ходу робіт надав «Київметробуд».

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    Як будується метро на Виноградар (фото)
    Як будується метро на Виноградар (фото)
    Як будується метро на Виноградар (фото)
    Як будується метро на Виноградар (фото)

    Нагадаємо, у березні у Києві презентували проект будівництва нових станцій метро Сирецько-Печерської гілки на Виноградар

    В кінці грудня 2021 року в експлуатацію планують ввести дві нових станції - «Мостицька» та «Проспект Правди».

    Планується, що пасажиропотік на нових станціях сягне 34 тис. пасажирів на годину. Загальна кошторисна вартість будівництва двох станцій - понад 6 млрд грн. Довжина ділянки метро для двох нових станцій – 3,7 кілометрів.

    6 червня мер Києва Віталій Кличко оприлюднив на своїй сторінці у Facebook відео про те, як відбувається будівництво метро на Виноградар. 

    У липні мер перевірив процес будівництва метро поряд з майбутньою станцією «Мостицька».

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