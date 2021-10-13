На станції під Києвом потяг переїхав жінку

Жінка переходила залізничні колії у недозволеному місці та потрапила під потяг

Поліцейські встановлюють обставини загибелі жінки

У середу, 13 жовтня, близько 9 години у смт Боярка на залізничній станції «Тарасівка» електропотяг сполученням Київ–Миронівка здійснив наїзд на жінку. Про це повідомляє пресслужба Головного управління Нацполіції в Київській області.

На місце події прибули працівники наряду реагування патрульної поліції та слідчо-оперативної групи Фастівського районного управління поліції.

За попередніми даними, потяг здійснив наїзд на 55-річну жительку міста Боярка, яка переходила залізничні колії у недозволеному місці. Від отриманих травм жінка загинула на місці події.

За даним фактом відкрито кримінальне провадження за ст. 286 (Порушення правил безпеки руху або експлуатації залізничного, водного чи повітряного транспорту) Кримінального кодексу України.

Наразі усі обставини трагедії встановлюються.

Як повідомлялося, у Києві на залізничній станції «Сирець» на вулиці Стеценка міська електричка серйозно травмувала 45-річного чоловіка, який сидів на колії.

9 жовтня на станції «Бобрик» у селі Шевченкове в Броварському районі Київщини поїзд Вінниця–Суми збив 72-річного чоловіка. Від отриманих травм мешканець села Мокрець загинув на місці події.