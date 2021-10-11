Біля Фастова зіткнулися потяг та комбайн (фото)

У результаті пошкодження отримали шість вагонів потяга та комбайн

Потяг сполученням Бахмут – Львів сьогодні потрапив у ДТП. На одному із залізничних переїздів він зіткнувся з комбайном.

Подія сталася неподалік Фастова на залізничному переїзді на дільниці Фастів – Житомир о 15:12. Поїзд, який курсує з Харкова до Львова, врізався в комбайн.

В результаті кілька вагонів потяга отримали пошкодження. Зім'яло і комбайн марки John Deer. У нього відірвало жатку та протягло до електроопори.

В «Укрзалізниці» у ДТП звинуватили комбайнера, який порушив правила дорожнього руху.

«За попередньою інформацією, водій сільськогосподарського автотранспорту проігнорував правила дорожнього руху і виїхав на нерегульований переїзд, де в той час наближався пасажирській поїзд № 141 Бахмут – Львів. Внаслідок зіткнення пошкоджений локомотив поїзда та 6 вагонів. Пасажири та поїзна бригада не постраждали. Водій комбайну відмовився від шпиталізації», – повідомили в пресслужбі «Укрзалізниці».

Пасажири з вагонів, в яких було розбито вікна, пересаджені на інші місця в поїзді.

На місці працювала поліція і через слідчі дії поїзд затримався на 2 години 28 хвилин. Затримок інших рейсів не було.

До слова, у громадському транспорті, який здійснює міжрегіональні перевезення, з 21 жовтня як від водіїв, так і від пасажирів вимагатимуть covid-сертифікати. Нові правила стосуються як регулярних, так і нерегулярних перевезень пасажирів. Ідеться про автомобільний транспорт на автобусних маршрутах, авіаційний та залізничний транспорт міжобласного сполучення. Відповідні правила не будуть застосовуватись до міських та внутрішньообласних перевезень.