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    У Києві електричка збила чоловіка (фото, відео)

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    Електричка збила чоловіка, що сидів на колії - У Києві електричка збила чоловіка (фото, відео)
    Електричка збила чоловіка, що сидів на колії
    Фото: Магнолія-ТВ

    Постраждалого без свідомості шпиталізували до лікарні

    У Києві на залізничній станції «Сирець» на вулиці Стеценка міська електричка серйозно травмувала 45-річного чоловіка, який сидів на колії. Про це повідомляє «Магнолія-ТВ».

    Зі слів машиністів потягу, чоловіка на колії вони помітили за 150 метрів. Одразу почали сигналити, але чоловік сидів з ліхтариком і ніяк не реагував.

    Машиністі застосували екстрене гальмування, однак зіткнення не вдалось уникнути.

    Чоловік дивом залишився живий.

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    У Києві електричка збила чоловіка (фото, відео)
    У Києві електричка збила чоловіка (фото, відео)
    У Києві електричка збила чоловіка (фото, відео)

    Причини його вчинку не вдалось з’ясувати, бо постраждалого без свідомості шпиталізували до лікарні.

    На місці працювали поліцейські, які з’ясовували всі обставини.

    Нагадаємо, 9 жовтня на станції «Бобрик» у селі Шевченкове в Броварському районі Київщини поїзд Вінниця–Суми збив 72-річного чоловіка. Від отриманих травм мешканець села Мокрець загинув на місці події.

    Теги: Київ потяг залізниця чоловік
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    У Києві електричка збила чоловіка (фото, відео)