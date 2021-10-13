У Києві електричка збила чоловіка (фото, відео)

Електричка збила чоловіка, що сидів на колії

Постраждалого без свідомості шпиталізували до лікарні

У Києві на залізничній станції «Сирець» на вулиці Стеценка міська електричка серйозно травмувала 45-річного чоловіка, який сидів на колії. Про це повідомляє «Магнолія-ТВ».

Зі слів машиністів потягу, чоловіка на колії вони помітили за 150 метрів. Одразу почали сигналити, але чоловік сидів з ліхтариком і ніяк не реагував.

Машиністі застосували екстрене гальмування, однак зіткнення не вдалось уникнути.

Чоловік дивом залишився живий.

Причини його вчинку не вдалось з’ясувати, бо постраждалого без свідомості шпиталізували до лікарні.

На місці працювали поліцейські, які з’ясовували всі обставини.

Нагадаємо, 9 жовтня на станції «Бобрик» у селі Шевченкове в Броварському районі Київщини поїзд Вінниця–Суми збив 72-річного чоловіка. Від отриманих травм мешканець села Мокрець загинув на місці події.