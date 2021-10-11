На Київщині потяг збив на смерть пенсіонера

Чоловік переходив залізничні колії та не реагував на звукові сигнали машиніста

На станції «Бобрик» у селі Шевченкове в Броварському районі Київщини поїзд Вінниця–Суми збив 72-річного чоловіка. Від отриманих травм мешканець села Мокрець загинув на місці події. Про це повідомляє Броварське районне управління поліції.

Це сталося в суботу, 9 жовтня. Близько 18:00 до поліції надійшло повідомлення про те, що електропотяг наїхав на пенсіонера.

На місці події працювали працівники наряду реагування патрульної поліції та слідчо-оперативної групи Броварського районного управління поліції.

За попередніми даними, потяг здійснив наїзд на чоловіка, який переходив залізничні колії по наземному переходу та не реагував на звукові сигнали машиніста.

За даним фактом відкрито кримінальне провадження за ч. 3 ст. 276 (Порушення правил безпеки руху або експлуатації залізничного, водного чи повітряного транспорту) Кримінального кодексу України.

Наразі усі обставини трагедії встановлюються.

Як повідомлялося, нещодавно на Житомирщині на залізничних коліях загинула жінка.

Раніше у Києві людина потрапила під колеса приміського поїзда «Київ – Яготин» на столичному вокзалі.

Також у Рівному на залізничному переїзді співробітник залізниці за кілька секунд до можливої загибелі врятував життя пішоходу. Пішохід ішов у навушниках та не чув, що наближається потяг. Залізничник за секунди до появи поїзда вирвав у пішохода з вух навушники й відштовхнув його якомога далі від рейок.

До слова, у селищі Подвірки Харківської області потяг збив 15-річного підлітка. Від отриманих травм він помер на місці. За попередніми даними, 15-річний підліток їхав на велосипеді і його збив поїзд Основа-Люботин.