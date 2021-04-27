На станцію метро «Нивки» чекає масштабна реконструкція

На станції «Нивки» встановлять підйомники, влаштують тактильну плитку та навігацію, замінять турнікети

Станція стане доступнішою для маломобільних категорій населення

На станції метро «Нивки» заплановано провести масштабну реконструкцію за програмою доступності. Роботи проведуть за прикладом станції «Святошин». Наразі оголошено тендер на проєкт. Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив перший заступник голови Київської міської держадміністрації Микола Поворозник.

«Зокрема, ми плануємо встановити підйомники, влаштувати тактильну плитку та навігацію, замінити турнікети та встановити двері зі збільшеною шириною дверних полотен. Це те, що допоможе маломобільним категоріям населення вільно пересуватися на станції», – написав Поворозник.

Чиновник зауважив, що обов’язково до процесу реалізації подібних проєктів долучають членів Національної асамблеї людей з інвалідністю.

«Їхні рекомендації та коригування намагаємося максимально впроваджувати в рамках ремонтних робіт, що проходять на станціях метрополітену. До речі, загалом у столичній підземці 14 станцій обладнано за програмою доступності. Нещодавно роботи завершили на станціях: «Сирець», «Лук’янівська» та «Шулявська», – зазначив Поворозник.

За його словами, окрім станції «Нивки», у пріоритеті на облаштування за програмою доступності «Хрещатик», «Вокзальна» та «Житомирська».