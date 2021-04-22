Київське метро підтікає: за три місяці – майже тисяча теч

Фахівці обробляють критичні точки, які безпосередньо можуть впливати на роботу метро

У метро постійно виникають нові проблемні місця

У київському метрополітені постійно виникають підтікання. За перший квартал цього року підземці профільними фахівцями метрополітену було ліквідовано 941 течу та 321 мокру пляму. Про це повідомляє пресслужба КП «Київський метрополітен».

Так, за вказаний період було ліквідовано:

на червоній лінії метро – 176 теч та 174 мокрі плями,

на синій лінії – 270 теч та 72 мокрі плями,

на зеленій – 495 теч та 75 мокрих плям.

«Роботи цього напрямку у поточному режимі проводяться фахівцями підприємства постійно і є необхідними для підземних споруд такого типу. Через постійні вібрації від руху поїздів, перепади температури, зміни у ґрунтах та підземних водах нові проблемні місця на об’єктах станційних комплексів виникають регулярно. У залежності від характеру течі, спеціалісти визначають найоптимальніший метод ліквідації – від поверхневого усунення до нагнітання спеціальних розчинів та полімерних композицій», – розповіли в метрополітені.

У першу чергу фахівці обробляють критичні точки, які безпосередньо можуть впливати на роботу підприємства, та місця проходу пасажирів. Далі усувають мокрі плями. У деяких випадках для відведення води встановлюють металеві лотки.

Нагадаємо, 20 квітня у соцмережі повідомили, що в підземному переході станції метро «Оболонь» обвалилася частина конструкції стелі.

22 січня 2021 року в підземному переході на Майдані Незалежності поблизу одного з виходів зі стелі впала частина підвісної конструкції.