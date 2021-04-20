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    Поки локдаун, ще на одній станції метро міняють турнікети

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    Нові турнікети&nbsp;приймають усі електронні способи оплати проїзду - Поки локдаун, ще на одній станції метро міняють турнікети
    Нові турнікети приймають усі електронні способи оплати проїзду
    Фото: Київський метрополітен

    Нові турнікети встановлюють на станції метро «Оболонь»

    На станціях столичного метро продовжують встановлювати нові турнікети. Про це повідомляє пресслужба КП «Київський метрополітен».

    Наразі у вестибюлі №1 станції «Оболонь» розпочалися роботи зі встановлення та налаштування нових контрольно-пропускних пунктів.

    У метрополітені зазначили, що це вестибюль, який тимчасово не працює в рамках посилення карантинних заходів, тому наразі роботи не створюють незручностей для пасажирів.

    Нагадаємо, що нові турнікети вже працюють на станціях:

    • «Площа Льва Толстого»;
    • «Героїв Дніпра»;
    • «Контрактова площа»;
    • «Почайна»;
    • «Сирець»;
    • «Видубичі»;
    • «Позняки»;
    • «Харківська».

    Нові контрольно-пропускні пункти приймають усі електронні способи оплати проїзду: qr-квиток, Kyiv Smart Card, Картку киянина та безконтактну банківську картку.

    Київський метрополітен закликає пасажирів користуватися безконтактними способами оплати та дотримуватися карантинних заходів.

    До слова, з 13 квітня на трьох станціях столичного метро скорегували роботу вестибюлів, закривши по одному.

    Київський метрополітен на час локдауну збільшив інтервал між поїздами у пікові години.

    Повідомлялося, що пасажиропотік столичного метро впав у пʼять разів під час локдауну.

    Теги: Київ метро реконструкція карантин
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