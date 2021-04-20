Поки локдаун, ще на одній станції метро міняють турнікети
Нові турнікети встановлюють на станції метро «Оболонь»
На станціях столичного метро продовжують встановлювати нові турнікети. Про це повідомляє пресслужба КП «Київський метрополітен».
Наразі у вестибюлі №1 станції «Оболонь» розпочалися роботи зі встановлення та налаштування нових контрольно-пропускних пунктів.
У метрополітені зазначили, що це вестибюль, який тимчасово не працює в рамках посилення карантинних заходів, тому наразі роботи не створюють незручностей для пасажирів.
Нагадаємо, що нові турнікети вже працюють на станціях:
- «Площа Льва Толстого»;
- «Героїв Дніпра»;
- «Контрактова площа»;
- «Почайна»;
- «Сирець»;
- «Видубичі»;
- «Позняки»;
- «Харківська».
Нові контрольно-пропускні пункти приймають усі електронні способи оплати проїзду: qr-квиток, Kyiv Smart Card, Картку киянина та безконтактну банківську картку.
Київський метрополітен закликає пасажирів користуватися безконтактними способами оплати та дотримуватися карантинних заходів.
До слова, з 13 квітня на трьох станціях столичного метро скорегували роботу вестибюлів, закривши по одному.
Київський метрополітен на час локдауну збільшив інтервал між поїздами у пікові години.
Повідомлялося, що пасажиропотік столичного метро впав у пʼять разів під час локдауну.