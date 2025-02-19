Київський метрополітен показав, як відбувається ремонт ескалаторів (фото)
На станціях метро «Либідська» та «Берестейська» триває капітальний ремонт ескалаторів
Планові капітальні ремонти тривають на станціях «Либідська» та «Берестейська». Почерговий ремонт на станції «Берестейська» завершать наприкінці лютого, а на «Либідській» – у квітні цього року. Про це повідомляє комунальне підприємство «Київський метрополітен».
«Ескалатори підземки – це механізми, які щодня інтенсивно використовуються та забезпечують перевезення сотні тисяч пасажирів. Їхній капітальний ремонт проводиться кожні 10–12 років або після пробігу у 150 тисяч кілометрів з урахуванням типу ескалатора та його характеристик», – йдеться у повідомленні.
Процес капітального ремонту передбачає повне розбирання ескалатора. Фахівці демонтують основні елементи: сходове полотно, поручні, редуктор, тягові ланцюги та інші деталі, що забезпечують роботу обладнання. Деталі, які можна перевезти, оглядають, діагностують та ремонтують у спеціалізованій майстерні. Усі інші великогабаритні елементи ремонтують безпосередньо в машинному залі станції, де проходить капітальний ремонт ескалаторів. Ці надважливі ремонтні роботи проводить спеціалізована бригада фахівці на всіх ескалаторах столичного метро.
«Після демонтажу кожен елемент ескалатора перевіряють на зношеність та відповідність технічним вимогам. Якщо деталь придатна до подальшої експлуатації, проводять технічне обслуговування та повертають в ескалатор. Якщо ж деталь не відповідає стандартам безпеки – замінюють», – йдеться у повідомленні.
У метрополітені зауважили, що роботи тривають як вдень, так і вночі, адже справний ескалатор – це гарантія безпеки пасажирів. Водночас навіть після капітального ремонту важливо дбайливо ставитися до обладнання.
Нагадаємо, у столичному метро працюють фахівці понад 300 різноманітних професій. І серед посад – чергова кімнат відпочинку для машиністів. Працівники депо та машиністи між собою називають її «будильницею», адже чергова має вчасно розбудити машиніста на ранкову зміну. Про особливості маловідомої професії розповіли в Київському метрополітені.
До слова, мозаїчне панно із зображенням солдата-червоноармійця на станції метро «Палац Україна» демонтують у першому кварталі 2025 року. Про це повідомили в КП «Київський метрополітен» у відповідь на запит The Village Україна. Зараз мозаїка закрита фальшстінкою з гіпсокартону, а чеканки «Зірка червоної армії» й «Зірка Радянської Армії» закриті листами з оцинкованої сталі. Демонтаж планують провести в першому кварталі 2025-го.
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