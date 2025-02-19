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Київський метрополітен показав, як відбувається ремонт ескалаторів (фото)

Ірина Міллер
glavcom.ua
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Київський метрополітен показав, як відбувається ремонт ескалаторів (фото)
Процес капітального ремонту передбачає повне розбирання ескалатора
фото: Михайло Криволапов, КМДА

На станціях метро «Либідська» та «Берестейська» триває капітальний ремонт ескалаторів

Планові капітальні ремонти тривають на станціях «Либідська» та «Берестейська». Почерговий ремонт на станції «Берестейська» завершать наприкінці лютого, а на «Либідській» – у квітні цього року. Про це повідомляє комунальне підприємство «Київський метрополітен».

Планові капітальні ремонти тривають на станціях «Либідська» та «Берестейська»
Планові капітальні ремонти тривають на станціях «Либідська» та «Берестейська»
фото: Михайло Криволапов, КМДА

«Ескалатори підземки – це механізми, які щодня інтенсивно використовуються та забезпечують перевезення сотні тисяч пасажирів. Їхній капітальний ремонт проводиться кожні 10–12 років або після пробігу у 150 тисяч кілометрів з урахуванням типу ескалатора та його характеристик», – йдеться у повідомленні.

Планові капітальні ремонти тривають на станціях «Либідська» та «Берестейська»
Планові капітальні ремонти тривають на станціях «Либідська» та «Берестейська»
фото: Михайло Криволапов, КМДА

Процес капітального ремонту передбачає повне розбирання ескалатора. Фахівці демонтують основні елементи: сходове полотно, поручні, редуктор, тягові ланцюги та інші деталі, що забезпечують роботу обладнання. Деталі, які можна перевезти, оглядають, діагностують та ремонтують у спеціалізованій майстерні. Усі інші великогабаритні елементи ремонтують безпосередньо в машинному залі станції, де проходить капітальний ремонт ескалаторів. Ці надважливі ремонтні роботи проводить спеціалізована бригада фахівці на всіх ескалаторах столичного метро.

Ремонтні роботи тривають вдень і вночі
Ремонтні роботи тривають вдень і вночі
фото: Михайло Криволапов, КМДА

«Після демонтажу кожен елемент ескалатора перевіряють на зношеність та відповідність технічним вимогам. Якщо деталь придатна до подальшої експлуатації, проводять технічне обслуговування та повертають в ескалатор. Якщо ж деталь не відповідає стандартам безпеки – замінюють», – йдеться у повідомленні.

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Процес капітального ремонту передбачає повне розбирання ескалатора
фото: Михайло Криволапов, КМДА

У метрополітені зауважили, що роботи тривають як вдень, так і вночі, адже справний ескалатор – це гарантія безпеки пасажирів. Водночас навіть після капітального ремонту важливо дбайливо ставитися до обладнання. 

Нагадаємо, у столичному метро працюють фахівці понад 300 різноманітних професій. І серед посад – чергова кімнат відпочинку для машиністів. Працівники депо та машиністи між собою називають її «будильницею», адже чергова має вчасно розбудити машиніста на ранкову зміну. Про особливості маловідомої професії розповіли в Київському метрополітені.

До слова, мозаїчне панно із зображенням солдата-червоноармійця на станції метро «Палац Україна» демонтують у першому кварталі 2025 року. Про це повідомили в КП «Київський метрополітен» у відповідь на запит The Village Україна. Зараз мозаїка закрита фальшстінкою з гіпсокартону, а чеканки «Зірка червоної армії» й «Зірка Радянської Армії» закриті листами з оцинкованої сталі. Демонтаж планують провести в першому кварталі 2025-го. 

Теги: метро ремонт перевезення Київ

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