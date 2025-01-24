«Будильниця» київського метро. Цікава професія, про яку мало хто здогадується

Робота «будильниці» лишається непомітною для пасажирів, утім її значення важко переоцінити

У столичному метро працюють фахівці понад 300 різноманітних професій. І серед посад – чергова кімнат відпочинку для машиністів. Працівники депо та машиністи між собою називають її «будильницею», адже чергова має вчасно розбудити машиніста на ранкову зміну. Про особливості маловідомої професії розповіли в Київському метрополітені.

Коли машиніст закінчує працювати пізно ввечері та розпочинає наступну зміну рано вранці, йому потрібен час для повноцінного відпочинку. Саме для цього й створені спеціальні кімнати відпочинку, а чергова дбає про те, щоб вони були максимально зручними та чистими.

Чергова стежить за чистотою кімнат, готує ліжка до сну, змінює постільну білизну фото: Київський метрополітен, Facebook

Основний обов’язок чергової – створити комфортні умови для відпочинку машиністів після напруженої зміни. Вона стежить за чистотою кімнат, готує ліжка до сну, змінює постільну білизну та прибирає після того, як машиніст залишає кімнату. Особлива увага приділяється чистоті: білизна вчасно передається до пральні, а кухонна зона завжди підтримується в охайному вигляді.

Такий вигляд має кімната відпочинку для машиніста метро фото: Київський метрополітен, Facebook

Окрім цього, чергова будить машиністів, щоб вони вчасно розпочали свої ранкові рейси. Алгоритм простий, утім вимагає точності: машиніст реєструється в журналі та вказує час пробудження. Чергова точно за графіком будить кожного працівника – іноді це відбувається з інтервалом у кілька хвилин. Найраніше пробудження починається о 04:33, а найпізніше – о 05:36. Після того, як машиністи вирушають на свої маршрути, чергова прибирає кімнати, складає постіль і відправляє білизну до пральні.

Чергова стежить за чистотою кімнат та порядком на кухні фото: Київський метрополітен, Facebook

Робота «будильниці» лишається непомітною для пасажирів, утім її значення важко переоцінити. Від уважності й турботи чергової залежить комфорт і якість відпочинку машиністів, а отже, їхня зосередженість та безпека під час керування поїздами.

Після відпочинку машиністи починають свої ранкові рейси, щоб кияни вчасно могли розпочати свої справи рано вранці фото: Київський метрополітен, Facebook

Нагадаємо, Київський метрополітен оголосив новий набір на курси машиністів і машиністок метро. У метрополітені повідомили, що навчання розпочнеться 10 березня 2025 року і розповіли, чого навчають студентів та як вони проходять практику.

Навчання новачків проводитимуть машиністи-інструктори, які мають великий досвід роботи на лінії. Кількість місць обмежена – 30 слухачів, по 10 осіб у кожне електродепо. Після успішного завершення навчання та складання іспитів випускники отримають право керувати поїздом і розпочнуть самостійну роботу. Курси безкоштовні з виплатою щомісячної стипендії у розмірі 9 тис. грн. До 25 лютого будь-хто охочий може подати анкету до Київського метрополітену за посиланням і спробувати себе у якості машиніста підземки, однак пощастить лише тим, хто пройде відбір.