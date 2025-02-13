Стало відомо, коли буде декомунізовано червоноармійця на станції метро «Палац України»

Зараз мозаїка на станції метро «Палац Україна» закрита фальшстінкою з гіпсокартону

У Київському метро досі є елементи радянської символіки

Мозаїчне панно із зображенням солдата-червоноармійця на станції метро «Палац Україна» демонтують у першому кварталі 2025 року. Про це повідомили в КП «Київський метрополітен» у відповідь на запит The Village Україна.

Повідомляється, що разом із мозаїкою приберуть напис «РККА 1918» (Рабоче-крестьянска Красная армия – офіційна назва збройних сил Росії з 1918 по 1943 роки, – «Главком») і чеканку з зображенням радянської зірки із серпом і молотом.

Зараз мозаїка закрита фальшстінкою з гіпсокартону, а чеканки «Зірка червоної армії» й «Зірка Радянської Армії» закриті листами з оцинкованої сталі. Демонтаж планують провести в першому кварталі 2025-го.

Чеканка «Зірка Радянської Армії» фото: КП «Київський метрополітен»

Чеканка «Зірка червоної армії» фото: КП «Київський метрополітен»

Скільки в метро всього елементів радянської символіки

На станції метро «Майдан Незалежності» верхню частину чеканки із зображеннями «серпу й молота» на колійних стінах планують демонтувати у 2025-му. Поки що ці елементи закрили листами з оцинкованої сталі.

Також на станції метро «Вокзальна» планують демонтувати бронзові медальйони (присвячені «дружбі народів» і «владі рад»). Зважаючи на те, що станція є пам’яткою архітектури місцевого значення й має охоронний номер, для проведення демонтажу треба попередньо отримати дозвіл. Медальйони тимчасово закрили дерев’яними щитами.

Георгіївська стрічка на станції метро «Героїв Дніпра» до фарбування фото: Віладж

Оздоблення у вигляді щитів із комуністичною символікою замаскували ще в листопаді 2023-го. А на початку січня 2024-го на колійній стіні станції метро «Героїв Дніпра» перефарбували георгіївську стрічку, яку використовують у російській пропаганді.

Нагадаємо, що Закарпатська обласна рада провела захід із вшанування пам’яті колишнього першого секретаря обласного комітету Комуністичної партії України Юрія Ільницького, який упродовж 18 років, із 1962 до 1980 року, керував областю. Про це стало відомо з повідомлення на офіційній сторінці Закарпатської облради у Facebook, яку там назвали «меморіальним заходом». У дописі облради комуністичного діяча називають «самовідданим сином Срібної землі» та стверджують, що під час його керівництва «у кожному населеному пункті будувалися підприємства, школи, лікарні, клуби».

До слова, у Харкові перейменували вулицю Серпову, що в Шевченківському районі міста. Тепер вулиця зветься на честь спеціального підрозділу «Кракен». Відомо, що відповідне рішення про перейменування вулиці було ухвалене сьогодні, 5 лютого, на позачерговій сесії Харківської міської ради.