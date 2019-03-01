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    На СТО у Києві виявили мертву жінку

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    Вбивство сталося на одному із СТО - На СТО у Києві виявили мертву жінку
    Вбивство сталося на одному із СТО
    Фото: Нацполіція

    Поліцейські затримали чоловіка за підозрою у вбивстві співмешканки

    На території однієї зі станцій технічного обслуговування автомобілів у Подільському районі столиці було виявлено тіло жінки. Повідомив до поліції про страшну знахідку власник СТО.

    За підозрою у вбивстві затримали її співмешканця. На місці події працювали слідчо-оперативні групи столичного главку та Подільського управління поліції, криміналісти, судово-медичні експерти, Інформує прес-служба поліції Києва.

    «Встановлено, що померла - 29-річна киянка. Протягом півроку вона жила на СТО разом зі своїм 34-річним співмешканцем - чоловік працював там сторожем. Того дня вони разом випивали. Через ревнощі між ними розпочалася сварка, під час якої зловмисник побив жінку та вдарив її ножем у груди. Коли зрозумів, що співмешканка померла, зателефонував власнику СТО та розповів, що накоїв», - розповіли у поліції.

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    На СТО у Києві виявили мертву жінку
    На СТО у Києві виявили мертву жінку
    На СТО у Києві виявили мертву жінку
    На СТО у Києві виявили мертву жінку
    На СТО у Києві виявили мертву жінку

    Поліцейські затримали зловмисника в порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України. Слідчі Подільського управління поліції розпочали кримінальне провадження за ч. 1 ст. 115 (Умисне вбивство) Кримінального кодексу України. Зловмиснику загрожує до 15-ти років ув’язнення

     

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