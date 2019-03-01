На Вінниччині 20-річний хлопець через гроші вбив пенсіонерку



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Молодика затримали у Тульчині

28 лютого, працівники карного розшуку обласного главку спільно з тульчинськими поліцейськими затримали підозрюваного у вбивстві жительки села Крищинці Тульчинського району. Тіло пенсіонерки у власному будинку 18 лютого виявила її сусідка.

До поліції на спецлінію 102 надійшло повідомлення, що в селі Крищинці за місцем проживання з ознаками насильницької смерті виявлена мертвою 85-річна місцева жителька.

На місці злочину слідчо-оперативна група поліції провела огляд будинку загиблої, де вилучила речові докази.

За словами керівника обласної поліції Вінниччини Юрія Педоса, на місці події поліцейські встановили, що смерть жінки настала внаслідок травми голови. Оперативники та слідчі опитали сусідів загиблої та з’ясували, хто останнім часом відвідував самотню жінку.

Підозри щодо причетності до вбивства пенсіонерки впали на 20-річного хлопця. Підозрюваний нещодавно купував у потерпілої горіхи та знав, що у самотньої жінки є заощадження.

Молодика затримали у Тульчині в орендованій квартирі. Підозрюваний у вчиненні злочину зізнався та пояснив, що не мав наміру вбивати жінку. Його цікавили лише гроші.

Наразі зловмисник затриманий. Під процесуальним керівництвом прокуратури слідчим оголошено затриманому про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч.1 ст.115 Кримінального кодексу України (умисне вбивство). За вчинення такого злочину молодику загрожує до 15 років позбавлення волі.

Джерело: Vinbazar