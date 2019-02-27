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    У Херсоні на спортивному майданчику школи знайшли труп

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    У Херсоні на спортивному майданчику школи знайшли труп

    Тіло 20-річної місцевої жительки знайшли вранці на спортивному майданчику біля школи з переламаною лицьовою кісткою і множинними саднами

    На шкільному спортивному майданчику в Херсоні знайшли труп жінки. Про це повідомили в поліції.

    Тіло 20-річної місцевої жительки знайшли рано вранці на спортивному майданчику біля школи. У покійної переламані лицьові кістки і множинні садни.

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    Загибла проходила обвинуваченою у справі про крадіжку і нанесення легких тілесних ушкоджень.

    Поліція почала досудове розслідування по ст. 115 КК України (умисне вбивство).

    Обставини і коло підозрюваних встановлюються.

    Нагадаємо, у жовтні минулого року на вулиці Катерини Білокур, 3 у Печерському районі Києва виявили труп чоловіка. Він лежав на території спеціалізованої школи №88. Поряд виявили документи, що засвідчують особу і мобільний телефон. За словами поліції, видимих тілесних ушкоджень на тілі немає, тому, швидше за все, чоловік помер своєю смертю. Варто зазначити, що школа працювала у звичайному режимі, а місце трагедії не було огорожено. Учні тікали з уроків, щоб подивитися на мертвого, що лежав на асфальті.

    Джерело: УНН

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