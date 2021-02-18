На столичних вулицях тестують новий електробус

Електробус виготовлений на Мінському автозаводі

Мінський автозавод презентував у Києві свій новий електробус МАЗ-303Е. Про це повідомляє SpecMachinery.com.ua.

Електробус виконаний на базі новітньої моделі, обладнаний новітнім німецьким електродвигуном ZF CeTrax потужністю 300 кВт і з низьким споживанням електрики. Запас ходу 280-320 км, а підзарядка займає 4-6 годин.

Габарити електробуса адаптували під міське середовище. Довжина - 12,43 м, ширина - 2,55 м, а висота - 3,3 м.

У салоні з комфортом розміщуються 72 пасажири, з них 30 – сидячі місця. Електробус має 100% низьку підлогу, висота входу всього 320 мм від землі, а один із входів обладнаний відкидним пандусом для в'їзду колясок. Всі місця оснащення USB-роз'ємами для підзарядки смартфонів.

У салоні світло і комфортно, є кондиціонер.

Водійське місце обладнане повністю цифровою панеллю приладів. Водій бачить на екрані всю інформацію про роботу систем автобуса.

Електробус максимально обладнаний сучасними системами безпеки ECAS і EBS, є тут і датчик дощу, світла.

Каркас автобуса виготовлений із нержавіючих труб, а зовнішнє облицювання - алюміній і пластик. Батареї розраховані на 3000 циклів зарядки і почнуть втрачати свої властивості тільки через 7 років. Всього в електробусі 18 батарей: 12 на даху і ще 6 - в моторній шахті, в спеціальному відсіку.

Вже сьогодні мінський електробус МАЗ-303Е відправиться працювати на звичайному київському маршруті. Його будуть тестувати, фіксувати показники, визначати реальний пробіг в умовах морозної зими і роботу опалювачів.

Визначать і точний час зарядки в умовах АТП.

Нагадаємо, 11 лютого на пленарному засіданні Київської міської ради депутати надали згоду на реалізацію проєкту цільових екологічних (зелених) інвестицій на придбання автобусів з електричними двигунами. У планах придбати 20 електроавтобусів для столиці. Ними можна буде замінити застарілий транспорт з дизельними двигунами.