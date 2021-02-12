У Києві можуть з’явитися 20 електробусів: місту доведеться поборотися за них

За можливість придбати новий транспорт Києву доведеться боротися на конкурсній основі

11 лютого на пленарному засіданні Київської міської ради депутати надали згоду на реалізацію проєкту цільових екологічних (зелених) інвестицій на придбання автобусів з електричними двигунами.

Про це повідомляє пресслужба Київради.

Йдеться про те, що Київ має намір закупити відповідний електротранспорт за Кіотським протоколом. Тобто за рахунок коштів, отриманих від продажу частин установленої кількості викидів парникових газів. Тож тепер Київ буде змагатися з іншими українськими містами за можливість придбати екологічний транспорт.

«Кіотські квоти, це ті квоти, які країни продають одна одній за право викидати парникові гази в атмосферу. Україна реалізувала свої квоти Іспанії. Ці кошти більше трьох років знаходяться на рахунках Міністерства екології. І через складну процедуру освоєння, їх не використовували. Зараз є 24 млн євро, які планують витратити на придбання електробусів. Київ – одне з міст, разом із Запоріжжям та Вінницею, які претендують на ці кошти. Столиця претендує на 22% від суми», – розповів депутат Київради Олесь Маляревич.

За можливість придбати новий транспорт Києву доведеться боротися на конкурсній основі. Купівля електричних автобусів дозволить зменшити викиди парникових газів, а отже покращить екологічний стан міста.

У планах придбати 20 електроавтобусів для столиці. Ними можна буде замінити застарілий транспорт з дизельними двигунами, кажуть депутати.

Проєкт не потребує виділення бюджетних коштів.

Рішення підтримали 78 депутатів Київради.