Вставні щелепи, собака, одяг: що гублять пасажири київського транспорту

Найчастіше пасажири громадського транспорту гублять ключі та документи

У минулому році пасажири муніципального громадського транспорту Києва майже 1,3 тис. разів звертались до контакт-центру комунального підприємства «Київпастранс» із приводу втрачених речей у салонах. Про це повідомляє пресслужба «Київпастрансу».

Найчастіше пасажири губили ключі, одяг, документи.

Серед незвичних звернень – загублена вставна щелепа, порожній пакет із супермаркету «Сільпо», ключі від BMW, одна чорна шкарпетка, рудий собака, пакет з чіпсами та попкорном, п’ять кабачків.

«Нагадуємо: якщо ви забули речі в салоні нашого транспорту, звертайтесь до контакт-центру за номерами 0445283011 та 0956780579, або пишіть нам у Facebook. Будемо шукати», – йдеться в повідомленні «Київпастрансу».

Як повідомлялося, у 2020 році до бюро знахідок київського метро потрапило понад 180 різних речей. Серед загублених речей були газонокосарка, мікрохвильова піч, матрац, прасувальна дошка та ін.

За статистикою, на кількість згуб впливає пора року та погода. В осінньо-зимовий період найчастіше пасажири забувають шарфи, рукавички, шапки, парасольки, окуляри, рюкзаки та сумочки. Повертається за втраченим третина власників.