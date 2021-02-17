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    У київських маршрутках подорожчає проїзд: коли й на скільки

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    Перевізники розглядають питання підвищення вартості проїзду в маршрутках - У київських маршрутках подорожчає проїзд: коли й на скільки
    Перевізники розглядають питання підвищення вартості проїзду в маршрутках
    Фото з відкритих джерел

    Подорожчання проїзду в київських маршрутках очікується у другому кварталі

    У Києві у квітні проїзд в маршрутках може подорожчати на 10-20%.

    Про це повідомив директор «Трансгруп», представник Всеукраїнської асоціації автомобільних перевізників Володимир Назаренко.

    «Питання підвищення тарифів в Києві зараз розглядається перевізниками. Коли це станеться, поки незрозуміло. Думаю, що в другому кварталі року. Швидше за все, в квітні. За тиждень до підвищення цін про це буде повідомлено місцевій владі», – сказав Назаренко в коментарі ГолосUA.

    За його словами, підвищення проїзду буде незначним. «У районі 10- 20%. Залежно від протяжності столичних маршрутів», - резюмував Назаренко.

    Як повідомлялося, з 6 лютого на 3 гривні підвищилась вартість проїзду на приміських маршрутках Київщини, зокрема Приірпіння. Так, вартість проїзду з Ірпеня до Києва склала 20 гривень, а з Бучі до Києва – 23 грн. Однак, це не останнє подорожчання.

    Нещодавно приватні перевізники повідомили, що до 1 березня в Києві ніхто піднімати вартість проїзду в столичних маршрутках не буде.

    Заступник міського голови Києва Володимир Бондаренко заявив, що для підвищення вартості проїзду у столичному громадському транспорті є економічні підстави. Але станом на цей момент подорожчання проїзду в громадському транспорті не заплановано. Водночас, за його словами, приватні перевізники піднімуть ціну до 10-12 гривень, в залежності від маршруту.

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    Теги: Київ тарифи громадський транспорт
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