На столичній «Алеї Зірок» з’являться чотири нових імені

«Алея Зірок» заснована 2001 року в межах загальнонаціональної акції «Зірка України» як символ найвищого визнання

Церемонія вшанування видатних українців пройде 18 вересня

У межах ХІ Загальнонаціональної акції «Зірка України» у Києві з’являться нові «зірки», повідомляє «Укрінформ».

«18 вересня 2021 року о 17:30, на «Алеї Зірок» (площа Перемоги, 3) буде увічнено імена людей, завдяки яким в історії сучасної української культури з’явилися нові яскраві сторінки. Це – Ігор Поклад, Оксана Білозір, Іво Бобул та Наталія Шелепницька», – зазначається в повідомленні.

Зазначається, що номінантами акції «Зірка України» можуть стати люди, які мають найвищі досягнення в професійній сфері та здобули всенародне визнання в галузі культури, мистецтва та спорту. Подавати своїх кандидатів можуть знакові для України творчі та спортивні заклади (організації). Рішення про визначення лауреатів ухвалює Вища академічна рада під головуванням першого Президента України Леоніда Кравчука. Акція заснована за розпорядженням Адміністрації президента України №1-15/69 та за дорученням Кабінету Міністрів України №26 від 28.03.2001.

Повідомляється, що на урочисту церемонію нагородження лауреатів та відкриття іменних «зірок» запрошені відомі діячі культури, представники ділової та політичної еліт, зірки шоу-бізнесу та спорту, журналісти.

Також цього вечора, на іншій локації, відбудеться святковий концерт, в якому прозвучать твори Ігоря Поклада та пісні з репертуару Оксани Білозір, Іво Бобула та Наталії Шелепницької.

«Алея Зірок» заснована 2001 року в межах загальнонаціональної акції «Зірка України» як символ найвищого визнання. Першою стала іменна зірка Василя Зінкевича, в різні роки лауреатами цієї престижної нагороди, зокрема, стали Софія Ротару, Євгенія Мірошниченко, Сергій Бубка, хор ім. Г. Верьовки та Анатолій Авдієвський, Богдан Ступка, Ада Роговцева, Олег Блохін, Тарас Петриненко, Михайло Воронін, Дмитро Гнатюк, Юрій Рибчинський, Олександр Злотник, Мирослав Вантух із Національним заслуженим академічним ансамблем танцю ім. Павла Вірського.



