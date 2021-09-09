«Київська Пектораль»: у столиці відзначили найкращих театральних діячів

Серед лауреатів актриса Раїса Недашківська

У Києві відбулось урочисте вручення театральної премії «Київська Пектораль»-2020.

«Театральна премія «Київська Пектораль» стала першою в Україні професійною театральною премією. Це визнання і вшанування кращих акторів, режисерів, представників інших творчих професій, пов’язаних з театральним мистецтвом. Ця премія утверджує наше місто як європейську культурну столицю», – розповіли у Департаменті культури КМДА.

Лауреатами премії «Київська Пектораль» за підсумками минулого року стали:

Номінація «За вагомий внесок у розвиток театрального мистецтва» – українська акторка театру та кіно, громадський діяч, Народна артистка України – Раїса Недашківська;

Номінація «Подія року» – проєкт «Театр 360 градусів» (автори та продюсери проєкту – Даша Малахова та Наталія Чижова) за інноваційний культурний проєкт зі створення відеоверсії театральних постановок з використанням різних технологій і спецефектів, що доповнюють сюжет вистави;

Номінація «Спеціальна премія» – театр «Актор» за пошуки нових засобів залучення глядачів до ігрової природи театру (директор – художній керівник В’ячеслав Жила;

Номінація «Кращий народний театр» – Народний студентський театр «БЕРЕЗІЛЬ» Національного університету біоресурсів і природокористування України за виставу «Моя професія сеньйор з вищого світу або Мільйон у весільному кошику» (художній керівник та режисер Наталія Тітенко).

Театральну премію «Київська пектораль» засновано за ініціативою Київського міського відділення Національної спілки театральних діячів України у 1992 році та за підтримки Департаменту культури Київської міської державної адміністрації. Премія присуджується щорічно напередодні Міжнародного дня театру за підсумками календарного року, що минув. Уперше «Київську Пектораль» було вручено 27 березня 1993 року.