Посилка із секретом. Київські митники знайшли пістолет у стереосистемі (фото)

Музичний центр прямував із Харкова до ізраїльської Хайфи

На Київській митниці під час перевірок в одній із посилок виявили незадекларовану зброю. Пістолет винюхав службовий собака кінологічної команди київських митників, повідомляє пресслужба митниці.

Стереосистема прямувала з Харкова до ізраїльської Хайфи.

«Непосидюча та працьовита фокстер’єрка Грета вкотре підтвердила свою кваліфікацію на пошук зброї – спрацювала на схованку з пістолетом «Retay X1» 9 мм у міжнародному поштовому відправленні», – розповіли у пресслужбі Київської митниці.

Як виявилося, у посилці дійсно знаходився заявлений у документах музичний центр, але всередині нього виявили предмет, який не входить до заводської комплектації приладу — пістолет. Експертиза встановила, що виявлена зброя – стартовий (шумовий) пістолет моделі «Retay X1» 9 мм, турецького виробництва.

Стосовно відправника-українця через приховування пістолету від митного контролю склали протокол про порушення митних правил за ч.1 ст. 483 Митного кодексу. Санкція статті передбачає штраф у розмірі 100% вартості прихованих від митного контролю товарів із їх конфіскацією. Зброю вилучили.

Нагадаємо, одна з кінологічних команд Київської митниці у складі інспектора Петра та фокстер’єра Грети упередила спробу незаконного вивезення зброї через митний кордон України.

Як раніше повідомлялося, у зоні митного контролю місця міжнародного поштового обміну службовий собака Київської митниці спрацював на один з пакунків, що надійшов із Великої Британії.