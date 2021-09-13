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    Обвал плитки у переході на Європейській площі: у «Київавтодорі» назвали причину (фото)

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    У &laquo;Київавтодорі&raquo; підкреслили, що стан переходу перебуває під контролем та попросили не поширювати неправдиву інформацію - Обвал плитки у переході на Європейській площі: у «Київавтодорі» назвали причину (фото)
    У «Київавтодорі» підкреслили, що стан переходу перебуває під контролем та попросили не поширювати неправдиву інформацію
    Фото: пресслужба Київавтодору

    В ході робіт в переході знімають захисний шар бетону, а також штукатурку

    У Києві в підземному переході на Європейській площі обвалилась плитка. Комунальники з «Київавтодору» пояснили, що це не аварійна ситуація, а працівники проводять ремонтні роботи. Про це повідомляється на сторінці комунальної корпорації у Facebook.

    Зазначається, що в підземному переході комунальники проводять ремонтні роботи, які тривають протягом декількох днів. В ході робіт в переході знімають захисний шар бетону, а також штукатурку, самі роботи проводять планово.

    Також у «Київавтодорі» підкреслили, що стан переходу перебуває під контролем та попросили не поширювати неправдиву інформацію.


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    Обвал плитки у переході на Європейській площі: у «Київавтодорі» назвали причину (фото)
    Обвал плитки у переході на Європейській площі: у «Київавтодорі» назвали причину (фото)
    Обвал плитки у переході на Європейській площі: у «Київавтодорі» назвали причину (фото)
    Обвал плитки у переході на Європейській площі: у «Київавтодорі» назвали причину (фото)

    «Відео, яке поширюють деякі телеграм-канали не відповідає дійсності і є фейковим. Адже захисний шар бетону і штукатурку знімають працівники КП ШЕУ Шевченківського району. Ділянка робіт огороджена. Загрози для життя та здоров’я людей немає», – зазначається у повідомленні.

    Нагадаємо, за інформацією «Київавтодору» з 20:00 11 вересня до 30 вересня на Броварському проспекті частково обмежать рух транспорту. Там розпочнуться ремонт. Покриття замінюватимуть на ділянці від Чернігівської площі до ст. м. «Лісова». Працюватимуть у напрямку виїзду з міста.

    Теги: Київ ремонт Київавтодор
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    Обвал плитки у переході на Європейській площі: у «Київавтодорі» назвали причину (фото)