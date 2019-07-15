Ремонт проспекту Бандери: Кличко розповів, що буде зроблено (відео)



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На проспекті Бандери почали знімати асфальт Фото: Київавтодор

Віталій Кличко вибачився перед киянами за незручності через ремонт проспекту Бандери

Комунальна корпорація «Київавтодор» розпочала капітальний ремонт ще однієї важливої транспортної артерії міста - проспекту Степана Бандери. Про це мер Києва Віталій Кличко написав на своїй сторінці у Facebook.

«На магістралі повністю оновлять покриття проїжджої частини, бордюри, дощову каналізацію. Також облаштують нові тротуари. Встановлять нове LED-освітлення, сучасне та безпечне бар'єрне огородження. На оновленому проспекті з’явиться і велодоріжка», - повідомив Кличко.

Мер столиці також зазначив, що у зв’язку з ремонтними роботами рух на ділянці між вулицями Героїв Сталінграда та Богатирською в напрямку станції метро «Почайна» обмежений.

«Але, громадський транспорт працює в звичайному режимі. Перепрошую за незручності з пересуванням на ділянках, де сьогодні тривають ремонти в столиці. Але літо - активна фаза дорожніх робіт, оновлення інфраструктури міста», - підкреслив Кличко.

Він нагадав, що за останніх кілька років у Києві відремонтували понад 900 кілометрів доріг та 30 штучних споруд (мостів та шляхопроводів).

Як повідомлялося, з 23:00 14 липня рух в обох напрямках було організовано з парного боку проспекту Бандери. Одразу ж після перекриття почали знімати асфальт.

Як повідомлялося, з 12 липня у Києві на естакаді з Дніпровського узвозу на Набережне шосе буде обмежено рух у зв'язку з ремонтом транспортного вузла. Ремонт триватиме з 12 до 25 липня.